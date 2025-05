Catalunya, per sobre de la mitjana espanyola en absentisme laboral

Catalunya registra un dels nivells més elevats d'absentisme laboral d'Espanya. Els últims informes sectorials indiquen que la comunitat supera en dues dècimes la mitjana nacional i se situa entre les més afectades per baixes laborals prolongades. Segons dades recents, la taxa d'absentisme a Catalunya va assolir el 7,6% en el quart trimestre de 2024.

Aquesta xifra contrasta amb la mitjana nacional del 7,4% i supera significativament el 6,9% registrat en regions com Madrid o Andalusia. Les diferències entre comunitats autònomes reflecteixen una bretxa de fins a 2,6 punts percentuals. Això evidencia una disparitat territorial que, a més, és sostinguda en el temps.

Dins d'aquest fenomen, les incapacitats temporals per malaltia comuna o accidents no laborals concentren la majoria dels casos. A Catalunya, tres quartes parts de les absències estan directament vinculades a l'estat de salut del treballador. La consellera de Salut, Olga Pané, ja va assenyalar en el seu moment que l'índex de baixes mèdiques ascendeix a 47 per cada 1.000 treballadors. Això són 15 punts més que Madrid.

Un debat polític

Aquest elevat nivell de baixes ha generat debat polític i institucional que ha arribat fins i tot al Parlament. Fa dos mesos, per exemple, es va proposar un sistema d'incentius econòmics perquè els metges dels CAP consideressin les recomanacions de les mútues laborals a l'hora d'emetre altes mèdiques. La mesura va ser retirada poc després, després de crítiques que la qualificaven de temptativa de privatització encoberta del sistema sanitari públic.

Des de l'àmbit econòmic, l'impacte de l'absentisme laboral a Catalunya és significatiu. Un informe elaborat per la patronal PIMEC estima que els costos anuals derivats de les incapacitats temporals assoleixen els 2.745 milions d'euros, la qual cosa representa un 1,01% del PIB de la comunitat. A més, els treballadors catalans acumulen una mitjana de 7,5 hores de baixa mèdica al mes, el doble que fa una dècada.

En el conjunt del país, l'absentisme laboral ha experimentat un repunt sostingut des de la pandèmia. El 2018, la taxa rondava el 5%, mentre que el 2024 s'ha consolidat per sobre del 7%. Durant l'últim trimestre de l'any passat, es van comptabilitzar 31 hores d'absència per treballador, la qual cosa equival a que més de 1,2 milions d'assalariats no acudissin cap dia al seu lloc durant aquest període.

Causes i conseqüències

Entre els factors identificats com a causa del repunt figuren l'envelliment de la població activa, l'augment de malalties de salut mental i deficiències en la gestió de baixes per part de la Seguretat Social. La falta de mecanismes eficaços per supervisar i agilitzar els processos d'incapacitat temporal ha contribuït a mantenir les xifres en nivells elevats. Es tracta d'un altre exemple d'ineficàcia burocràtica, que és una constant de l'administració catalana.

Per sectors, la indústria encapçala la llista d'absentisme amb una taxa del 8,1%, seguida del sector serveis amb un 7,3%. Les activitats sanitàries presenten el major percentatge d'absències, amb un 11,5%, molt per sobre de la mitjana general.

La persistència d'aquestes xifres genera preocupació en el teixit empresarial català. Especialment en les petites i mitjanes empreses, que troben majors dificultats per substituir els empleats de baixa. Tot això al marge dels creixents costos laborals que han d'afrontar les empreses.