VÍDEO | Europa, a les portes d’una nova crisi que ho pot canviar tot
Les dues principals potències econòmiques europees, en dificultats
Som a les portes d'una crisi a Europa que ho pot canviar tot. Alemanya acaba de reconèixer que l'actual estat del benestar és insostenible i que cal una reforma profunda i urgent del sistema. A França, el primer ministre ha presentat un pla de retallades per valor de 44.000 milions d'euros que afecta la sanitat, les pensions i fins i tot els treballadors perquè volen que dies festius com el dilluns de Pasqua passin a ser laborables.
I mentre s'estan ensorrant les dues principals potències econòmiques d'Europa, aquí Pedro Sánchez diu que tot va bé. Sí, és clar. Aquí ningú (o pocs) s'atreveix a dir el greu problema que ens ve a sobre. El model de pensions és insostenible. El deute públic espanyol és enorme. I cada vegada hi ha més gent vivint d'ajuts.
S'ha instal·lat la cultura del subsidi mentre s'enfonsa l'economia de les dues principals potències d'Europa. És la tempesta perfecta. I com afectarà Catalunya? Doncs molt, és clar. Perquè l'economia catalana depèn cada vegada més del turisme. Una idea magnífica. I quins són dos dels països d'on rebem més turisme? Exacte, França i Alemanya. En fi, que no ens passi res
Més notícies: