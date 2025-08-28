VÍDEO | Europa, a las puertas de una nueva crisis que lo puede cambiar todo

Estamos a las puertas de una crisis en Europa que lo puede cambiar todo. Alemania acaba de reconocer que el actual estado del bienestar es insostenible y que es necesaria una reforma profunda y urgente del sistema. En Francia, el primer ministro ha presentado un plan de recortes por valor de 44.000 millones de euros que afecta a sanidad, pensiones e incluso a los trabajadores porque quieren que días festivos como el lunes de Pascua pasen a ser laborables.

Y mientras se están desmoronando las dos principales potencias económicas de Europa, aquí Pedro Sánchez dice que todo va bien. Sí, claro. Aquí nadie (o pocos) se atreven a decir el grave problema que nos viene encima. El modelo de pensiones es insostenible. La deuda pública española es enorme. Y cada vez hay más gente viviendo ayudas.

Se ha instalado la cultura del subsidio mientras se hunde la economía de las dos principales potencias de Europa. Es la tormenta perfecta. ¿Y cómo afectará a Cataluña? Pues mucho, por supuesto. Porque la economía catalana depende cada vez más del turismo. Una idea magnífica. ¿Y cuáles son dos de los países de donde recibimos más turismo? Exacto, Francia y Alemania. En fin, que no nos pase nada.