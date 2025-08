VÍDEO | El entorno de Carles Puigdemont vuelve a atacarme

Primero fue Laura Borràs, después Agustí Colomines y ahora Aleix Clarió. El entorno de Carles Puigdemont vuelve a atacarme. Aquellos que se llenaban la boca con la palabra "libertad" son los primeros que les incomoda ver a periodistas libres que no les bailan el agua.

Claro que ellos están acostumbrados a tener una prensa dócil comprada a base de subvenciones y publicidad institucional. Pero a mí no me callarán.

En el vídeo de hoy te cuento qué me ha dicho Aleix Clarió y, lo más importante, quién es Aleix Clarió. Porque quizás no lo conozcas, pero tienes que saber que le has pagado el sueldo prácticamente toda su vida.