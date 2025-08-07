VÍDEO | Los crímenes han subido un 80% en Cataluña en 8 años(y la prensa lo esconde)
Los medio subvencionados repiten el mantra de que el aumento de la violencia en Cataluña es un bulo, pero los datos oficiales desmienten su negacionismo
Esta semana publiqué un vídeo sobre la violencia descontrolada en Barcelona, ciudad en la que ha habido cuatro tiroteos en las últimas tres semanas. En este vídeo hice referencia a un dato que muchos de vosotros me habéis preguntado por su origen. Se trata de un dato que el sistema y su prensa subvencionada intentan maquillar u ocultar.
Y es que, en Cataluña, los asesinatos y homicidios (tanto los consumados como las tentativas) se han disparado en los últimos años. De hecho, el aumento ha sido de más del 80% en los últimos 8 años. Un dato extremadamente alarmante que evidencia cómo de descontrolada está la violencia en tierras catalanas. Más información en el vídeo que encontrarás en la parte superior de esta noticia.
Más noticias: