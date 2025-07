Allau de crítiques a TV3 per dir que promoure tenir fills és d’extrema dreta

El compte oficial de TV3 publicava ahir a les xarxes un missatge titulat “Pronatalisme, el moviment global que ressorgeix a l'empara de l'extrema dreta”. El text, extret d’un reportatge publicat al web de 3Cat, qualificava de “misògin i racista” l’impuls polític destinat a elevar la natalitat. En menys de 24 hores la publicació superà les 250.000 visualitzacions i fregà els 500 comentaris, la majoria molt crítics.

Entre les respostes destaquen missatges com “Catalunya a la vora del col·lapse demogràfic i TV3 fent sensacionalisme” o “A partir de quants fills ets d’extrema dreta?”. Altres van acusar el canal públic d’amagar i censurar comentaris, una pràctica habitual que consisteix a censurar comentaris i després obrir-los per no deixar rastre. “Pobre el becari que li toca amagar respostes”, deia un usuari:

Un debat demogràfic que TV3 esquiva

Les crítiques arriben quan les dades oficials confirmen el declivi de la natalitat a Catalunya. El 2024 van néixer 53.793 nadons, un 0,8 % menys que l’any anterior, i la taxa bruta de natalitat va caure a 6,7 per cada 1.000 habitants, un mínim històric. L’índex de fecunditat se situà en 1,08 fills per dona, lluny del 2,1 per al reemplaçament generacional.

Tanmateix, el reportatge de TV3 posa el focus gairebé exclusivament en el “component supremacista” d’alguns grups pronatalistes als Estats Units i a l’Europa de l’Est. La peça recull declaracions d’acadèmics que vinculen qualsevol agenda natalista amb “eliminar el dret de la dona a decidir” i “protegir la nació de l’immigrant”. Com és habitual, això es fa sense matisar diferències entre polítiques de foment familiar i discursos xenòfobs.

Paral·lelament a tot això, si una cosa resulta clara és que el declivi demogràfic juntament amb els fluxos migratoris són un factor de profunda tensió social a Occident. Sense anar més lluny, a Catalunya, l’elefant a l’habitació és que, amb aquest creixement poblacional exogen, els serveis socials no donen l’abast. De fet, alguns alcaldes catalans ja han posat sobre la taula la necessitat d’afrontar aquest debat d’una manera seriosa.

Tanmateix, TV3 no es mou de les categories ideològiques polaritzadores com “feixisme” o “extrema dreta”. De passada, no expliciten que aquesta estratègia ja és en si mateixa la cara d’una altra posició política, encara que es faci passar per informació periodística. En qualsevol cas, TV3 ja ha perdut el respecte ciutadà que en el seu dia tingué