Vídeo | Així fregeix d’impostos l’administració als catalans: ‘Veritable vergonya’

Catalunya és la comunitat on es paguen més impostos, amb les taxes més altes i amb més tributs propis. Un usuari ha decidit compartir a les xarxes socials la factura de l'aigua per mostrar l'abús de l'administració. En aquest cas, correspon a una factura dels serveis municipals de Caldes de Montbui.

Es tracta d'un rebut trimestral entre el 6 de març i el 6 de juny d'aquest any. L'usuari, un despatx professional, ha gastat un metre cúbic d'aigua el preu del qual és d'un euro amb set cèntims. A partir d'aquí, comencen a acumular-se els impostos.

La quota del servei no domèstic té un càrrec de gairebé vint euros, mentre que la repercussió del cànon de l'aigua correspon a 14 euros multiplicats per quatre. També es cobra un impost per la claveguera. El total de la factura ascendeix a 88,05 euros.

És a dir, que el consum de l'aigua té un cost d'un euro però l'usuari, en aquest cas un despatx, acaba pagant 88. La qual cosa suposa que el servei municipal cobra a l'usuari un 8.800% d'impostos sobre el consum real d'aigua. “Una veritable vergonya, una animalada”, exclama l'afectat, “no hi ha res més a dir”.

'Ens estan saquejant'

El vídeo ha provocat múltiples reaccions en forma de comentaris. Sergi afirma que al seu despatx paguen 40 euros “per rentar-me les mans i estirar la cadena”. Un altre comentari reflexiona que “està clar que no paguem serveis, sinó impostos”, cosa que considera “una extorsió”.

“No en tenen prou amb la renda, successions, ITP, donacions, que també ens saquegen amb el subministrament. Hem de subvencionar la corrupció i la malversació del Govern”, afirmen.

"És un robatori escandalós" diu un dels comentaris, juntament amb molts altres que mostren la seva indignació al crit de "vergonya". Només hi ha alguns missatges defensant els impostos pel manteniment del sistema. "Encara que no consumissis res, a l'ajuntament li costa mantenir el sistema de clavegueram i infraestructura", diu un d'ells.

Però són molts més els que es queixen dels impostos abusius per mantenir una administració que després malgasta els diners. Els impostos municipals fa temps que estan sota el focus de la polèmica. Fins i tot hi va haver revoltes en diversos municipis contra l'augment de les taxes.