Compte enrere per a un finançament singular a mitges: ERC, camí d’un altre fracàs

El Ministeri d'Hisenda ultima els serrells del nou sistema de finançament per a Catalunya que presentarà aquest dilluns a la comissió bilateral Govern-Generalitat. L'acord, que preveu la recaptació del 100% dels impostos per part de l'Agència Tributària catalana, forma part de les exigències d'ERC per continuar donant suport a Salvador Illa. Un cop superat l'escull, el PSC espera desbloquejar les negociacions amb els republicans per aprovar els pressupostos de 2026

Els socialistes s'havien compromès a presentar la proposta de finançament singular el 30 de juny. Però no van arribar a temps i es van emplaçar al 14 de juliol. Govern i Generalitat negocien ara in extremis per presentar la proposta i calmar els ànims dels seus socis

Les negociacions estan sent supervisades personalment per Oriol Junqueras, que fa setmanes que té la mosca darrere l'orella. Els escàndols de corrupció al PSOE van oferir una oportunitat als republicans per posar pressió. En la seva trobada amb Pedro Sánchez després de l'escàndol de Santos Cerdán, Gabriel Rufián va supeditar el seu suport al compliment del calendari del finançament singular

Un cupó català a mitges

Sembla que els socialistes arribaran a temps per presentar l'acord a última hora, aquest dilluns. Però el seu contingut està lluny de complir amb el que es va pactar entre PSC i ERC a canvi de la investidura de Salvador Illa. Dit d'una altra manera, Esquerra va camí d'un altre fracàs

Segons avança El Español, el nou sistema permetrà a la Generalitat recaptar l'IRPF però no gestionar ni liquidar l'impost. Canviarà la via de la recaptació (de l'Estat a la Generalitat), però no el repartiment entre comunitats autònomes. Tampoc garanteix la sobirania financera a la qual aspirava ERC en l'acord d'investidura

Els funcionaris catalans recaptaran els diners per enviar-los a l'Estat i que aquest els reparteixi entre les autonomies. Una cosa molt diferent del cupó basc, per exemple, que sí gestiona els impostos que recapta. Ara caldrà veure com reacciona Esquerra davant l'anunci

Un fracàs més del processisme

El que hi ha en aquests moments a les files republicanes és molt d'escepticisme. Des del principi les negociacions pel finançament singular han estat un maldecap, amb constants retards en el calendari i incompliments. ERC valora positivament l'esforç del Govern per convèncer la resta de territoris, però insisteix que no és suficient

El context polític actual ha obligat els socialistes a prémer l'accelerador sense marge real per a un acord més ambiciós. La seva intenció és presentar aquest dilluns un principi d'acord a partir del qual continuar negociant. Així demostren que el PSC compleix amb els seus compromisos mentre continuen estirant el xiclet

Un cop més es demostra la manera de funcionar del processisme. Aquesta consisteix a pactar grans acords per treure grans titulars sabent que no es podrà complir o només a mitges. Després culpar el Govern central de l'engany i tirar de victimisme

Al PSOE aquesta estratègia li va de luxe, perquè Pedro Sánchez pot continuar guanyant temps en una situació molt delicada. Els socialistes saben que mentre tingui carpetes importants obertes els seus socis independentistes catalans no s'arriscaran a deixar-se caure. Encara que de tots els fiascos, el del finançament singular va camí d'endur-se la palma