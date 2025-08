Veïns de BCN farts de la delinqüència anuncien la seva candidatura a les municipals

Neix a la capital catalana l'agrupació electoral ciutadana Gent de Barcelona, que ja ha fet oficial la seva candidatura a les eleccions municipals de 2027. S'autodefineixen com ''una candidatura lliure per recuperar la ciutat des dels barris''.

Aquesta candidatura respon a la degradació que pateix la ciutat de Barcelona, que observa dia a dia com la classe política es desentén de les seves funcions. Des de l'espectacle polític fins a la manca de gestió són alguns dels "èxits" d'aquesta classe política a Barcelona.

Posar fi a la impunitat i a l'incivisme

Aquest és un dels compromisos que la candidatura dirigida per María Chacón (l'exregidora de Junts a Barcelona serà la candidata) ha volgut adquirir amb la ciutadania. De número 2 hi anirà el productor de cinema Víctor Riverola. Aquest compromís ve donat per l'augment significatiu de la delinqüència a Barcelona.

El 2024, les agressions sexuals a Barcelona van augmentar un 3,9 % i els delictes de maltractament a la llar van pujar un 17 %. El tràfic de drogues també va créixer un 10,3 %, reflectint una presència més gran de xarxes criminals. A més, 452 multireincidents van cometre més de 9.100 delictes en un sol any, una xifra rècord.

També el mateix any, la ciutat de Barcelona va registrar un total de 97.003 multes per infraccions relacionades amb l'incivisme. Això representa un increment del 2,6% respecte a l'any anterior. Les principals causes de sanció van ser el consum de begudes alcohòliques en espais públics (38.065 denúncies) i la venda ambulant no autoritzada (42.049 sancions).

Eficiència i transparència

Un altre dels eixos fonamentals de Gent de Barcelona és l'aposta per la transparència institucional i la recuperació de la confiança ciutadana en l'Ajuntament. La candidatura denuncia dècades de gestió opaca i promeses incomplertes, i proposa un consistori clar, transparent i compromès amb el bé comú.

La candidatura ciutadana també posa sobre la taula la necessitat urgent de millorar els serveis públics, que en molts barris pateixen deficiències alarmants. Des de la neteja fins a la recuperació de la qualitat urbana, Gent de Barcelona entén que aquestes són les necessitats reals dels seus habitants.

Participació ciutadana

María Chacón i el seu equip creuen fermament que la transformació de la ciutat només serà possible si la ciutadania té un paper actiu en les decisions municipals. Per això, aposten perquè els barris tornin a ser el centre de la política, deixant de banda les sigles partidistes que tant han allunyat la gent de la gestió pública.

Gent de Barcelona proposa un canvi real des de la base ciutadana. El seu objectiu és recuperar la confiança i millorar la qualitat de vida a tots els barris. Aquesta candidatura obre la porta a una nova etapa de transparència i compromís a la ciutat.