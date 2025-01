El Parlament britànic rebutja investigar els abusos de nenes: les víctimes esclaten

Malgrat els esforços de l'establishment polític i mediàtic per fer veure que no és així, el cas de les bandes de pakistanesos que van violar durant dècades a milers de nenes al Regne Unit continua sent notícia.

Aquest dimecres, el Parlament britànic ha rebutjat obrir una investigació nacional sobre el cas. Ja en el seu moment hi va haver una investigació. Però les recents queixes de les víctimes, les noves informacions periodístiques publicades per The Telegraph i l'esforç d'Elon Musk de donar difusió a aquesta qüestió han tornat a posar el tema damunt de la taula.

La qüestió és que ahir, el Parlament del Regne Unit es va negar a seguir investigant el cas. A la cambra britànica, els laboristes (amb el Primer Ministre Keir Starmer al capdavant) van fer valer la seva majoria perquè caigués la votació sobre aquesta nova investigació. La proposta defensada per la líder de l'oposició Kemi Badenoch (Partit Conservador) va ser rebutjada per 364 vots en contra i 111 vots a favor.

La sessió d'aquest dimecres va estar plena de tensió, amb acusacions creuades entre els dos principals partits britànics. Els conservadors van acusar els laboristes de "covards" i de ser "possibles còmplices" per no voler investigar més. I aquests responien amb acusacions d'"islamofòbia".

Les víctimes de les violacions massives esclaten

Després de conèixer el resultat de la votació, el pare d'una de les víctimes va esclatar en una entrevista. Jack, que va voler mantenir el seu anonimat, va denunciar que el govern es nega a obrir una nova investigació perquè "perdrien milions de vots". I va assegurar que estan "intercanviant nens que van ser drogats, colpejats i violats per vots". Això sí, el testimoni que més indignació ha generat en les últimes hores ha estat el de Sammy Woodhouse.

Sammy Woodhouse és una de les víctimes de les bandes de pakistanesos de Roterham que van explotar sexualment nenes britàniques durant dècades. Des de fa anys es dedica a fer activisme perquè el cas no quedi en l'oblit. Ahir no va poder ocultar la seva indignació amb la votació que es va dur a terme al Parlament del Regne Unit.

No obstant això, en les últimes hores, Sammy Woodhouse ha estat notícia per una altra qüestió. Ella mateixa denunciava a les seves xarxes socials que havia rebut una trucada de la policia britànica arran dels seus comentaris a les xarxes socials. "M'han demanat que suprimeixi les meves publicacions i que no informi" sobre el cas, explica.

El pare d'una altra víctima, John, també ha parlat amb els mitjans en les últimes hores. La seva filla va ser violada per un grup de perruquers pakistanesos a Oldham quan ella tenia només 13 anys. Segons revela, "vaig trucar a la policia i un agent em va dir que ho deixés estar, que si no ho feia, em detindrien per racista". Per aquest motiu, considera que el fet que no es vulgui investigar més és perquè les responsabilitats "venen de més amunt del que qualsevol de nosaltres puguem imaginar".