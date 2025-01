Veïns esclaten contra l'Ajuntament de Barcelona per abandonar X

L'ajuntament de Barcelona se suma a la moda del postureig contra X. Segons ha anunciat el consistori, l'alcalde socialista Jaume Collboni signarà els decrets perquè el màxim òrgan municipal tanqui tots els seus comptes a partir del 31 de gener. “Els barcelonins i barcelonines tenen dret a rebre una informació veraç i honesta, que avui la xarxa social X no garanteix”.

El PSC segueix així els passos dels líders de sumar, com la vicepresidenta Yolanda Díaz i el ministre de Cultura Ernest Urtasun. Tots dos van anunciar que deixaven X, això sí, mantenint oberts els seus comptes per no perdre seguidors. També Jaume Collboni va abandonar X el passat 17 de setembre, per considerar-lo "un lloc ple d'odi, intolerància i mentides".

En el cas de l'ajuntament de Barcelona sí semblen voler anar fins al final amb la seva decisió, amb totes les seves conseqüències. Només es mantindrà obert el compte @bcn_ajuntament per informar sobre emergències, alertes meteorològiques i afectacions de mobilitat.

L'ajuntament ha afirmat que aquesta decisió és fruit “del compromís amb una comunicació veraç, responsable i alineada amb els valors democràtics i d'inclusió que defineixen la ciutat”.

Se sumen així a la campanya contra X, que ha agafat volada després del gest polèmic d'Elon Musk que molts relacionen amb la salutació nazi. En el fons hi ha la frustració de l'establishment polític i mediàtic per haver perdut el monopoli del relat. Com deia un expert recentment, se'n van de X quan veuen que ha passat de ser un monòleg a ser un diàleg.

Enuig monumental dels barcelonins

Però la decisió de l'ajuntament de Barcelona no ha agradat a molts dels seus veïns. La polèmica està servida, com reflecteixen les desenes de comentaris que acompanyen la publicació del màxim òrgan municipal.

Un barceloní adverteix que “no és el mateix un compte personal que un d'institucional, que pot canviar de mans cada quatre anys”. A més recorda que “actualment està prorrogant pressupostos per falta de consens”.

“Tal com heu deixat Barcelona cal tenir molt poca vergonya per prendre aquesta posició”, li retreu un altre veí. Hi ha qui avisa que l'ajuntament de Barcelona podria estar incomplint la llei, que obliga les administracions a tenir canals directes per informar els ciutadans. "Hipòcrites" és una de les paraules que més es repeteixen, i també els acusen de "paternalistes".

“Acaso no us agrada que la gent pugui opinar lliurement i us pugui dir què feu malament o què feu bé?”, pregunta un veí anomenat Xavier. Judith considera que amb aquesta decisió "moren la llibertat d'expressió i els valors democràtics".