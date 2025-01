Una universitat catalana boicoteja un documental sobre les violacions de nenes a UK

El cas de la violació sistemàtica de centenars de nenes per part de pakistanesos va sacsejar recentment el Regne Unit. Com s'ha sabut després, les autoritats britàniques van intentar tapar el cas per evitar brots xenòfobs entre la població. L'establishment, també a Catalunya, atribueix el cas a una campanya orquestrada per l'extrema dreta.

En alguns casos s'arriba fins i tot a la censura per intentar silenciar la veritat. El sindicat Estudiants pel Canvi denuncia el boicot de la Universitat de Barcelona a la projecció del documental 'Silenced' sobre les violacions de nenes al Regne Unit.

Estudiants pel Canvi, el tercer sindicat amb més representació entre aquesta universitat, assegura que tenia tots els permisos necessaris per a la realització de l'acte. “La UB, per ordre expressa del rector, acaba de decidir que no ens cedeixen la sala per a l'acte a dues hores de la seva realització”.

Els representants del sindicat acusen la universitat d'“intentar ocultar la realitat de totes aquelles nenes que van ser violades al Regne Unit”. També mostren la seva intenció de seguir “lluitant perquè la seva veu no quedi ocultada”.

La universitat va al·legar com a justificació que “el contingut del documental no és compatible amb els valors i els principis ètics del centre”. El sindicat titlla el boicot d'“autèntica vergonya”, i acusen el centre d'impedir la celebració de l'acte “amb normalitat”. Davant la censura, EPC recorden que "més de mil nenes van ser violades, traficades i intimidats al Regne Unit per bandes pakistaneses".

Suport a les xarxes

Estudiants pel Canvi ha rebut el suport de moltes persones a través de les xarxes socials. Els animen a seguir amb la mateixa convicció i critiquen la censura i el totalitarisme ideològic per part de les institucions universitàries a Catalunya. "La Universitat de Barcelona, demostrant que està en contra de la llibertat d'expressió una vegada més", diu un d'aquests missatges.

L'associació estudiantil ha rebut el suport d'un altre sindicat, S'ha Acabat, que ha condemnat la censura a les universitats catalanes. "Aquesta és la realitat que enfrontem a les universitats catalanes els qui dissentim de la ideologia ‘políticament correcta’", han lamentat.