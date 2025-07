Les últimes enquestes evidencien que Feijóo, Sánchez i Puigdemont tenen un problema

Si una cosa està clara és que Feijóo està en una posició avantatjosa i per ara juga amb els temps. De moment, totes les enquestes el donen com a clar guanyador de les pròximes eleccions. Ara bé, la dinàmica parlamentària de blocs rebaixa les expectatives i dilueix els plans

D'entrada, a ningú se li escapa que Feijóo no se sent gaire còmode amb Vox; és un líder amb una càrrega ideològica modesta que no navega bé les disputes. En aquest sentit, el gran objectiu del líder popular sempre va ser entendre's amb el PSOE a l'estil de la ‘gran coalició’ alemanya. Però davant l'evidència que el sanxisme és un animal amb vida pròpia Feijóo va començar a mirar cap a una altra banda

Llavors va aparèixer Junts; eren aquells mesos en què figures com González Pons preparaven l'ambient dient que Junts “està en la legalitat”. Ometent ara les tensions internes (Alejandro Fernández, en essència), el pla de pactar amb Junts (i el PNB) té fissures. I la principal d'aquestes fissures és matemàtica, és a dir, un problema: i és que no sumen

La realitat és que el PP dependrà de Vox

Si atenem les últimes enquestes - l'últim panell d'Electomania, per exemple - observem que una coalició de dretes “centrades” no suma. Entre PP (149), Junts (8) i PNB (6), estan molt lluny de la majoria absoluta de 176 escons. És a dir, ni suposant unes forquilles extraordinàries arribarien per formar una majoria d'investidura

A tot això, cal tenir en compte que Junts i PNB estan en una senda molt dolenta per culpa d'un error estratègic de proporcions pendents de taxació. Aquest error no és altre que haver-se pujat al vaixell sanxista, que es caracteritza perquè, quan vols, no pots sortir-ne. Per una banda, Junts no sap què fer amb Aliança Catalana, per una altra, el PNB depèn del partit socialista basc per mantenir el poder. El cas del PNB és fins i tot pintoresc perquè van fer fora Rajoy per corrupció i mantenen Sánchez malgrat ella

D'altra banda, tenim el plat fort de la dreta espanyola: Vox. El partit de Santiago Abascal presenta un creixement que és tan sòlid com constant; queden així desacreditades totes aquestes idees que amb la ruptura dels governs autonòmics Abascal s'havia pegat un tret al peu. Segons Electomania, Vox puja dos escons més i arriba fins als 53. Amb aquests resultats, la majoria absoluta amb el PP cau del cel

Tornant a Feijóo, aquestes dades expliquen que el seu lloctinent des de l'època de la Xunta, Miguel Tellado, no acabi d'aclarir què pretenen fer amb Vox. No se sap del cert si repetiran eleccions per treure's Abascal de sobre o si esperaran una renovació dins del PSOE. Però el cas és que, si no hi ha gran coalició amb el PSOE, el PP només suma amb Vox, el creixement del qual pressiona encara més el PP

Puigdemont s'enfonsa amb Sánchez

Com diem, haver-se pujat al vaixell sanxista té com a preu que quan Sánchez caigui tots cauran amb ell. Entre ells, Puigdemont, que va passar de dir que mai votaria Sánchez a ser un dels seus suports més ferms. El parany del PSOE era posar sobre la taula un rosari de concessions que s'anirien administrant a poc a poc

Això explica que Junts sigui un partit inutilitzat i amb un líder que ja ha deixat de viure de les rendes de la seva figura messiànica. La seva proximitat excessiva a Sánchez - a més de deixar-lo venut davant Sílvia Orriols - li treu gairebé qualsevol marge de maniobra en el futur. I si es dona el cas que la justícia europea tombi l'amnistia, Puigdemont haurà signat probablement l'estratègia més dolenta de la política espanyola contemporània

En voler participar de la vida política espanyola, Junts va pensar que aquest era un mode d'aconseguir èxits des de dins (en essència, l'amnistia). El que no van veure va ser que en realitat s'havien convertit en una altra peça més de l'engranatge polític espanyol. Aquest engranatge no era altre que la coalició ‘Frankenstein’, una idea de Podemos que va adoptar Sánchez per als seus propis interessos