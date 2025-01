L'última enquesta publicada augura un futur complicat per a Pedro Sánchez

Mentre van caient governs i polítics d'esquerres (l'últim cas, la dimissió de Justin Trudeau al Canadà), Pedro Sánchez resisteix a la Moncloa. Això sí, cada vegada que apareix un nou sondeig, queda clar que el futur per al líder del PSOE no és precisament esperançador.

Aquest dimarts 7 de gener han aparegut tres noves enquestes. I la tendència en totes elles és la mateixa. Tant els socialistes com els seus socis de govern i investidura, van a la baixa. De fet, segons tots aquests sondejos, un nou Frankenstein estaria molt lluny de poder aconseguir una majoria al Congrés.

Tant l'enquesta d'El País, com la d'El Español i igual que la de Vozpópuli, donen com a clar vencedor al PP d'Alberto Núñez Feijóo. El líder popular es mouria entre els 146 i els 149 escons (actualment en té 136) i podria governar amb el suport d'un Vox a l'alça. El partit de Santiago Abascal segueix amb la seva tendència ascendent i amb els seus 42-43 diputats (ara 33) seria clau per col·locar el líder popular a la Moncloa.

Enquestes El Español i Vozpópuli Partit Escons segons

enquesta El Español Escons segons

enquesta Vozpópuli Resultats

23J 2023 PP 146 149 136 PSOE 116 116 122 Vox 42 43 33 Sumar 7 8 31 ERC 8 6 7 Junts 7 8 7 Bildu 7 6 6 PNV 5 5 5 BNG 5 2 1 CC 2 1 1 UPN 1 1 1 Podemos 1 5 - Compromís 3 - - Majoria absoluta: 175

Mentre la dreta puja, Pedro Sánchez continua a la baixa. Dels 122 diputats socialistes que hi ha ara mateix al Congrés, la xifra cauria fins als 116. A més, els seus socis també cauen o simplement es queden estancats. Els casos més destacats són els de Sumar, que passaria d'haver aconseguit 31 diputats el 2023 a tenir-ne només 7 (en part, per l'escissió de Compromís i Podemos); ERC, que ara en té 7 i es mouria entre els 6 i els 8; i Junts, que ara en té 7 i es mouria entre els 7 i els 8.

Pedro Sánchez per estona?

Totes les enquestes publicades en les últimes setmanes deixen clar que, en cas d'haver-hi eleccions, PP i Vox obtindrien còmodament una majoria absoluta. El futur de Pedro Sánchez, doncs, sembla complicat. No obstant això, aquesta tendència en els sondejos també dona una mica d'esperança al líder socialista.

Sabent que perdria unes noves eleccions, pot augmentar el seu afany d'aferrar-se a la cadira malgrat els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE. Encara més compromesa és la posició dels seus socis, cosa que afavoreix Pedro Sánchez. Tant ERC, com Junts, però també Sumar o PNV, saben que si es compleixen les previsions de les enquestes, deixaran de ser decisius al Congrés. Això, doncs, els lliga encara a un Pedro Sánchez que pot amenaçar els seus socis, especialment Junts i Carles Puigdemont, perquè continuïn donant-li suport.