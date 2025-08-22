TV3, al rescate de Ada Colau y los Comuns

Los Comuns atraviesan desde hace tiempo una crisis interna y de confianza que se ha traducido en la sensible pérdida de apoyo electoral. En Barcelona pasaron de primera a tercera fuerza tras ocho años gobernando la ciudad, mientras que en Cataluña quedaron relegados a una fuerza marginal con dos diputados menos.

Lo peor es que las encuestas señalan una tendencia aún más negativa. La formación vendió un proceso de renovación en el congreso nacional del pasado otoño, donde apenas hubo cambios ni relevo de liderazgos. Ante este escenario, los expertos vaticinan un batacazo importante de los Comuns tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal.

En un momento especialmente delicado para la izquierda ha aparecido al rescate la televisión pública catalana. Según ha desvelado Crónica Global, TV3 está preparando el fichaje de Ada Colau para la tertulia de Els Matins.

Objetivo, salir de la irrelevancia

El fichaje para TV3 permitiría a la exalcaldesa de Barcelona salir de la irrelevancia en la que lleva meses instalada. Esto no es nada baladí, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y que todos los partidos ya han entrado en precampaña.

De hecho, aunque nadie ha confirmado su candidatura, Ada Colau es la única baza que tiene ahora mismo Barcelona En Comú para intentar recuperar la alcaldía. La exalcaldesa abandonó su escaño y sus funciones orgánicas sorpresivamente en septiembre de 2024. Ella misma dijo que quería impulsar nuevos proyectos para reflotar la izquierda.

Poco después, Colau se enroló en la Flotilla de la Libertad hacia Gaza en un intento vano de ganar protagonismo. Además, la exalcaldesa perdió presencia pública tras su decisión de abandonar X por la campaña contra Elon Musk. En medio de los rumores sobre su vuelta en las municipales de 2027, anunció su fichaje como presidenta del think tank de los Comuns.

TV3, al rescate de la izquierda

Todos los partidos están engrasando la maquinaria para unas elecciones, las municipales de 2027, que serán la antesala de las próximas elecciones al Parlament. El fichaje de Ada Colau para TV3 es en este sentido un regalo inesperado para los Comuns.

La participación en las tertulianas de la televisión pública servirá a la líder de los Comuns como plataforma mediática de su precampaña electoral. Un altavoz del que, en cambio, no disfrutan otros partidos. Sobre todo aquellos que, como Vox o Aliança Catalana, sufren censura en la televisión que pagan todos los catalanes.

Esto abre nuevamente el debate sobre la necesidad de seguir engrosando con dinero público las arcas de un ente que sirve como instrumento político. Ya sea propagando un discurso ideológico sesgado, o apoyando claramente a unos partidos.