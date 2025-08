TV3 dona més veu a Bildu, PNB o Compromís que a Aliança Catalana

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha tornat a assenyalar la televisió pública catalana pel que considera una censura política deliberada. Segons ha denunciat, el seu partit, tot i comptar amb dos diputats al Parlament, gairebé no apareix a TV3. El més cridaner, diu Orriols, és que formacions com Bildu o el PNV, sense representació a Catalunya, acumulen més presència mediàtica.

"TV3 'la seva' dedica més temps al PNV o a Bildu (que no tenen representació a Catalunya) que a Aliança Catalana. La partitocràcia d'aquest país està desesperada per censurar-nos... És una VERGONYA", va escriure la diputada:

Les paraules d'Orriols arriben just després de la publicació de l'informe trimestral del (CAC), que analitza el pluralisme polític als principals mitjans catalans. En aquest informe es certifica que els partits més presents als informatius de TV3 durant el primer trimestre de 2025 han estat el PP, Junts, ERC i el PSC-PSOE, per aquest ordre. Paral·lelament, la cadena també ha dedicat una considerable quantitat de minuts a formacions extraparlamentàries a Catalunya o d'àmbit estatal o basc.

Bildu i PNV per davant d'Aliança Catalana

Tot i que Aliança Catalana va obtenir representació a les últimes eleccions catalanes, la seva visibilitat a la televisió pública no es correspon amb aquest estatus. El CAC no ofereix dades detallades sobre formacions minoritàries, però és evident que AC no ha estat convidada a cap tertúlia destacada ni ha comptat amb cobertura rellevant. I mentrestant, partits com Bildu, el PNB o Compromís han aconseguit minuts de televisió a TV3.

L'informe del CAC també revela que més de la meitat del temps informatiu a TV3 ha estat per a governs, especialment la Generalitat, que va acaparar un 56,7% de cobertura davant el 43,3% dels partits polítics. Fins i tot la "Corona" com a institució ha tingut més quota de pantalla que Aliança Catalana.

Aquesta situació ha provocat el malestar de la formació independentista, que acusa TV3 de comportar-se com un altaveu dels partits tradicionals i de silenciar els que s'aparten del consens. En aquest sentit, des d'Aliança Catalana consideren que el seu discurs sobre immigració i sobirania incomoda els partits del sistema, i d'aquí el cordó mediàtic.