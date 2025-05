El triomf d'uns veïns contra uns okupes que evidencia la realitat de Catalunya

La pressió veïnal ha aconseguit el que durant més d'un any cap institució va ser capaç de resoldre. Un grup d'okupes conflictius va abandonar un aparcament del barri d'Hostafrancs, convertit en focus de delinqüència i por. L'espai, ubicat al carrer Béjar, era conegut molt gràficament com el “parking dels horrors”.

Durant mesos, els residents van conviure amb escenes dantesques de tràfic de drogues, prostitució i condicions insalubres. Més de 200 veïns van patir robatoris, amenaces i situacions d'alt risc. Moltes dones de l'edifici, per exemple, evitaven baixar soles al garatge per por a agressions sexuals.

Les autoritats van fer cas omís a les reiterades denúncies presentades per la comunitat. Ni l'Ajuntament de Barcelona, ni els propietaris del local, ni els tribunals van oferir cap solució. La situació només va canviar quan un mitjà de comunicació, La Vanguardia, va exposar el problema, així com usuaris destacats a les xarxes socials.

Quatre dies després de la publicació, la Guàrdia Urbana va col·laborar amb els veïns en una operació conjunta de desallotjament. La intervenció va permetre que els ocupants del parking abandonessin voluntàriament el lloc. Com era d'esperar, no van acceptar assistència social i van marxar per decisió pròpia.

La comunitat va contractar una empresa de neteja i vigilància privada per recuperar l'espai. A més, es prendran mesures per evitar noves ocupacions en el futur. La policia va identificar set persones durant l'operatiu, sense que es produïssin enfrontaments.

El protagonisme de la comunitat

L'actuació no s'hauria produït sense la iniciativa organitzada dels veïns, farts de viure sota l'amenaça constant. Va ser la seva perseverança, i no l'actuació d'ofici de les administracions, la que va forçar la intervenció. El cas revela una preocupant desprotecció ciutadana davant de situacions d'ocupació il·legal a Catalunya.

La història d'aquest parking de Barcelona és un reflex d'un problema creixent en moltes ciutats de Catalunya, començant pel descrèdit de molts grups polítics cap al problema de l'okupació. Però la veritat és que Catalunya acapara el 40% de tots els casos d'okupació d'Espanya. I, com han reiterat diversos criminòlegs experts en la matèria, l'okupació és un primer pas per crear el que ells denominen com a "zona de confort criminal".

D'altra banda, és el que explica que diversos alcaldes de Catalunya (i de signes polítics molt diferents) hagin aconseguit èxits electorals enfrontant-se de manera directa a aquesta realitat.