Estirada d'orelles a l'establishment per voler il·legalitzar l'AfD: no és constitucional

Juristes i acadèmics alemanys han llançat dures crítiques contra els serveis d'intel·ligència del país per classificar l'AfD com a "organització extremista". La mesura, anunciada pel Ministeri de l'Interior germànic, obre la porta a una possible il·legalització del partit polític liderat per Alice Widel. No obstant això, nombrosos constitucionalistes adverteixen que aquest pas podria vulnerar l'Estat de dret.

Dietrich Murswiek, reconegut expert en dret constitucional, ha denunciat que aquesta qualificació manca de base legal suficient. Considera errònia la idea que el concepte ètnic de poble utilitzat per l'AfD atempti contra la dignitat humana. Segons ell, adoptar un enfocament etnocultural no és inconstitucional per si mateix, sinó un posicionament polític que s'ofereix a l'arena política.

Altres experts comparteixen la seva preocupació i alerten sobre un ús polititzat de la llei per neutralitzar més rivals ideològics en el futur, és a dir, un precedent. El professor Volker Boehme-Neßler va qualificar la decisió de "sorprenent i mal fonamentada". També qüestiona el moment de l'anunci, just al tancament de mandat de la ministra sortint Nancy Faeser.

Per la seva banda, l'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució (BfV) assegura que l'AfD promou l'exclusió social de ciutadans amb arrels migratòries. El comunicat oficial afirmava que el partit nega la pertinença alemanya plena a aquells que tenen orígens musulmans. Aquesta visió, segons la BfV, representa una amenaça per a l'ordre democràtic.

No obstant això, l'agència no ha publicat l'informe que sustenta aquesta acusació, cosa que ha generat sospites. Franz Josef Lindner, catedràtic de dret públic, va denunciar la falta de transparència en el procediment. Considera inacceptable que el dictamen romangui en secret mentre es divulga l'avaluació.

L'AfD respon

L'AfD ja ha presentat una demanda contra la BfV davant el tribunal administratiu de Colònia. La formació denuncia una maniobra política per desacreditar-la abans de les eleccions europees. En el passat, la justícia ja va recolzar parcialment les alertes d'intel·ligència, encara que sense prohibir el partit.

Des del món polític del país germànic, les opinions estan dividides, així com dividides estan les societats occidentals. Mentre sectors verds demanen la il·legalització de l'AfD, a la CDU creuen que això no resoldria els problemes democràtics actuals. D'altra banda, alts càrrecs del partit socialdemòcrata han aplaudit la petició del Ministeri de l'Interior.

El que és segur és que aquest és un altre episodi que reflecteix la tensió (cada vegada més gran) que ha de suportar l'establishment. Al cas alemany, se li uneixen la suspensió de les últimes eleccions a Romania, així com l'intent de treure Marine Le Pen de la cursa per la presidència de l'Elisi.