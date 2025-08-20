Tres de cada quatre gihadistes radicalitzats a Espanya tenen menys de 30 anys
La policia va detenir aquest dilluns dos islamistes de 24 i 26 anys a Vallfogona de Balaguer (Lleida)
Una dada coneguda recentment va causar preocupació a Catalunya: d'entre els detinguts per gihadisme a l'Estat espanyol, un de cada tres és en territori català. A això s'afegeix ara una altra realitat preocupant: segons dades del Ministeri de l'Interior, el 25% dels islamistes detinguts a l'Estat espanyol el 2024 eren menors d'edat.
L'any passat va ser un clar punt d'inflexió en aquest sentit. El 2024 hi va haver un augment del 15% en l'estadística, i es van detenir més menors gihadistes que en els set anys anteriors. Això ha encès totes les alarmes a la policia i als serveis d'intel·ligència espanyols.
Els experts confirmen que hi ha hagut un rejoveniment de la gihad a Espanya, ja que els islamistes són cada cop més joves. La problemàtica ha tornat a manifestar-se amb la detenció a Vallfogona de Balaguer, Lleida, de dos joves radicalitzats. Tot i que no eren menors, un tenia 24 anys i l'altre 26.
Estratègia d'adaptació
Segons el Cos Nacional de Policia, un dels detinguts presentava un alt nivell de radicalització i accedia a contingut islamista de manera assídua. Creuen que exercia tasques de captació, adoctrinament i autocapacitació per a la comissió d'atemptats terroristes. Els investigadors van descobrir les seves intencions de desplaçar-se a zona de conflicte.
No és un cas aïllat, sinó una tendència cada cop més general: segons el Real Instituto Elcano, més del 70% dels gihadistes té menys de trenta anys en el moment de la seva radicalització. A més, el nombre de menors s'ha incrementat sensiblement. Els menors de 18 anys radicalitzats han passat del 10% al 25% en els darrers cinc anys.
Davant d'aquesta realitat, els serveis d'intel·ligència han començat a analitzar el fenomen per entendre'l i combatre'l amb més eficàcia. És aquí quan sorgeix la pregunta de per què els radicalitzats són cada cop més joves.
Els experts han batejat aquest fenomen com “el gihadisme de Tik Tok”, per la influència d'internet i les xarxes socials en el procés de radicalització. Forma part de les noves estratègies de grups com Daesh, Al Qaeda o Boko Haram per estendre la seva influència i adaptar-se a la nova realitat. En aquest sentit, els joves són més fàcils d'influenciar i tenen menys arrelament i vincle familiar a l'hora de cometre atemptats.
De les mesquites a les xarxes socials
El fenomen dels joves radicalitzats a través d'internet ja és la principal preocupació de les policies europees. Es tracta de joves, molts d'ells menors, que passen hores i hores consumint propaganda gihadista a través d'internet. Aquesta és una propaganda cada cop més sofisticada, ara a més amb les innovacions de la intel·ligència artificial, i amb missatges cada cop més radicals contra els infidels (població no musulmana).
En molts casos no es limiten a consumir i difondre propaganda, sinó que participen de manera activa en la preparació d'activitats terroristes. Com el cas d'un menor de 17 anys detingut l'any passat a Montellano (Sevilla), que estava assajant una bomba amb un explosiu casolà conegut com ‘la mare de Satanàs’. És el mateix compost que es va utilitzar a la casa d'Alcanar on va morir l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats de les Rambles.
Els experts adverteixen de la perillositat d'un enemic que s'està adaptant de manera extraordinàriament ràpida a la nova realitat. L'augment de l'activitat policial associada al repunt de l'activitat gihadista ha obligat les organitzacions terroristes a adaptar les seves estratègies. Per això han canviat les mesquites i l'entorn familiar per les xarxes socials com a mitjà de radicalització dels menors i els joves.
Una amenaça real
La pressió exercida per la policia a les mesquites i els entorns radicals ha portat els islamistes a abandonar progressivament aquests espais. Han trobat a les xarxes socials i en els joves una mina on multiplicar la seva influència fora del radar de les autoritats. Però això els fa alhora més perillosos, pel perill que suposa aquest tipus de missatges en mans de joves desorientats i més desinhibits.
En el vuitè aniversari dels atemptats de les Rambles es demostra que l'amenaça no només no ha desaparegut, sinó que ha crescut. La policia s'enfronta a un augment de l'activitat gihadista i a noves formes amb més perillositat. Aquesta realitat obliga a prendre seriosament aquest problema, i a afrontar-lo sense dreceres ni complexos.
