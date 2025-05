El PP fa balanç del primer any de legislatura: els 6 errors de Salvador Illa

“Catalunya no va bé”. És el diagnòstic ofert pel PP, aquest dimecres al Parlament, en la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura. El diputat i portaveu Juan Fernández ha fet una anàlisi exhaustiva de la Catalunya d'Illa, assenyalant els seus principals fracassos en aquests primers mesos.

El PP afirma que Catalunya “segueix en la decadència” perquè el PSC s'ha negat a fer un gir radical a les polítiques públiques de la Generalitat. “Catalunya necessitava trencar amb el passat i obrir una nova etapa”, ha dit el portaveu popular. “Per contra, ens hem trobat amb un govern dèbil incapaç d'articular una majoria per aprovar uns pressupostos”, ha afegit.

A més, ha criticat que només hagin estat capaços d'aprovar dues lleis, i que governin “a cop de decret, sobretot per intervenir i sancionar”. Ha caracteritzat el Govern Illa com “un govern d'anuncis” que “ha creat tot tipus de comitès d'experts” però “s'ha quedat sempre curt en les accions”.

El PP assenyala els errors d'Illa

En la seva voluntat per assenyalar el continuïsme del govern de Salvador Illa respecte als executius processistes, Juan Fernández ha assenyalat sis grans fiascos. El Govern Illa va prometre canvis radicals en seguretat, economia, administració, educació i infraestructures. Però segons el PP, no s'han produït.

1. Inseguretat

Juan Fernández ha caracteritzat "un Govern incapaç de revertir l'onada de delinqüència i inseguretat als nostres carrers". Ha recordat que 2024 va tancar amb les xifres de criminalitat més altes de la història de Catalunya, i 2025 comença amb tirotejos en molts barris de Catalunya".

2. Economia

També ha descrit "un Govern sense audàcia per prendre les mesures necessàries per impulsar l'economia catalana, baixar els impostos i afavorir el retorn de les empreses que van marxar".

3. Administració

Així mateix, ha presentat "un Govern covard per abordar els ajustos que requereix la macroestructura de la Generalitat, i així posar fi a l'entramat burocràtic que xucla els recursos de la ciutadania".

4. Educació

Per al PP hi ha un "Govern fluix per capgirar les polítiques educatives que han conduït als pitjors resultats de l'escola en dècades i al desànim general del professorat".

5. Infraestructures

També hi ha "un Govern sense visió estratègica que es nega a abordar amb decisió les grans infraestructures que necessita Catalunya. L'aeroport, el quart cinturó, o el Hard Rock".

6. Processisme

Juan Fernández ha parlat de "un Govern continuista amb les polítiques públiques fracassades que han desenvolupat els independentistes i l'esquerra radical en els últims anys en matèria econòmica, educativa, cultural i fiscal".

Contra la política econòmica del Govern

El resum per al PP és que “Salvador Illa continua gestionant però els processistes continuen manant”. Acusen a Illa de “assumir l'agenda explícita d'ERC i Junts” mentre els serveis públics “es desfan a trossos”. En paraules del seu portaveu, “en un any el nacionalisme ha avançat més en la seva fulla de ruta que en els anys del Procés”.

Fernández ha centrat part de la seva intervenció en la crítica a la política econòmica del Govern. Aquesta s'ha vist, segons ha dit, "influenciada per la seva dependència de l'extrema esquerra d'ERC i Comuns". Això ha impedit "apostar per un model competitiu i de prosperitat per a les famílies i els emprenedors".

El PP ha criticat durament la "política fiscal agressiva" que "dificulta l'estalvi i el creixement". En lloc d'estimular la iniciativa privada, diuen, el Govern s'ha abonat a la despesa pública, fomentant el control i la intervenció del mercat. Ha recordat que Catalunya és la comunitat amb més impostos propis, i "el Govern es nega a eliminar la triple tributació de l'impost de successions".

A aquesta crítica ha sumat el bloqueig de grans projectes i la falta d'inversió en els serveis públics. Això ha portat a llistes d'espera "sense frens" i ajudes de la dependència que no arriben.

El PSC ressalta 4 encerts del seu govern

Davant el pessimisme del PP, el PSC ha recalcat l'“èxit” de la seva obra de govern centrat en 4 encerts. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquests èxits són el lideratge econòmic, l'habitatge, la seguretat i els serveis públics.

Segons va dir l'economia catalana està creixent per sobre de l'espanyola i l'europea, s'han batut rècords de PIB i han augmentat les exportacions. Ha destacat que hi ha 10.000 empreses internacionals a Catalunya i que en un any han augmentat en 70.000 els afiliats a la seguretat social. Així mateix, ha subratllat el descens de l'atur (0,5 punts) i de l'atur juvenil (3 punts).

Sobre la seguretat, s'ha referit al descens de la criminalitat un 6% aquest 2025, i especialment dels robatoris amb violència i en domicilis. Ha recalcat que això és degut a "l'obra de govern i els acords d'investidura".