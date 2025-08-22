Tàrrega, on un menor ha matat un altre jove: 'percepcions' davant el relat oficial
La sensació d'inseguretat dels veïns contrasta amb la versió optimista de les autoritats
Calma tensa a Tàrrega (Lleida) en la primera nit després de la detenció d’un jove de 17 anys per l’apunyalament mortal d’un altre de 18. Víctima i agressor són d’ètnia gitana, segons ha desvetllat el portal El Caso. Els Mossos d’Esquadra van detenir el menor, que es troba internat en règim tancat per ordre del jutge.
El que se sap per ara és que els dos joves es van embolicar en una baralla la matinada de dijous al portal de la residència de l’agressor. El menor d’edat va assestar diverses ganivetades a l’altre noi, que va morir hores després a l’hospital.
Els Mossos d’Esquadra es van desplegar per la zona per evitar possibles represàlies de la família de la víctima contra familiars de l’agressor. Volen evitar una escalada de violència com la del barri de Font de la Pólvora, a Girona. El succés ha despertat la preocupació entre veïns, que assenyalen la degradació de la seguretat a la ciutat.
L’equip de govern ven optimisme
El Govern municipal ha condemnat els fets i ha destacat que “la ciutat té un dels índexs més alts de resolució de conflictes”. El primer tinent d’alcalde, José Luis Marín (ERC), ha enviat un missatge de tranquil·litat als veïns: “Tàrrega és i continuarà sent una ciutat cohesionada”
Però el triomfalisme de les autoritats contrasta amb les anomenades "percepcions" dels veïns. En els darrers mesos s’han produït diversos episodis que han disparat la sensació d’inseguretat. Alguns així ho han plasmat a través de la xarxa social X.
"Aldarulls amb immigrants marroquins, veïns tancats a casa per por, estrebades per robar a àvies i excrements a les piscines. La situació a Tàrrega és insuportable, mentre algunes continuen parlant de percepcions. La permissivitat de les polítiques woke ja està costant vides", ha expressat Viqui.
També s’ha pronunciat Albert Puig, que va ser alcalde d’Aliança Catalana a la localitat lleidatana de Ribera d’Ondara. L’exregidor, que té familiars directes a Tàrrega, l’ha definida com "una de les ciutats més degradades de Catalunya"
L’influencer @MRSHLO també ha definit la capital de l’Urgell com una ciutat "cada cop més degradada" i "candidata a un canvi de color polític el 2027". El PSC va obtenir l’alcaldia gràcies a un pacte amb ERC i la CUP, tot i que els cupaires van acabar sortint del Govern.
"Tàrrega està perduda", lamenta un altre veí, "com tantes altres ciutats a Catalunya. Un altre assegura que el menor detingut va arribar fa poc de l’extraradi de Barcelona, com moltes altres persones atretes pel baix preu de l’habitatge. Creuen que això està distorsionant la convivència a Tàrrega.
Alguns fets recents
Però, són simples percepcions, o realment hi ha un problema de degradació a Tàrrega? Aquests darrers mesos han tingut lloc diversos fets que apunten a un empitjorament de la seguretat i la convivència en aquesta ciutat de 19.000 habitants.
El més greu va ser un tiroteig entre dos clans de la droga el passat mes de febrer. La policia va confiscar 13 armes de foc i 11 armes blanques en el registre als domicilis dels detinguts. Mesos enrere, la localitat havia estat escenari d’un macrooperatiu per desarticular una organització criminal dedicada al tràfic d’haixix.
Fa només uns dies, una dona gran va ser víctima d’un robatori amb violència executat amb el mètode de l’estrebada. Els Mossos van detenir com a presumptes autors dos joves de 21 i 25 anys amb antecedents policials. Formen part d’un grup que es dedica a robar assíduament.
Davant d’això cal preguntar-se si les queixes dels veïns obeeixen simplement a percepcions, o realment estem davant d’un augment de la delinqüència. Malauradament, situacions com la que es viu a Tàrrega només veuen la llum quan hi ha fets tràgics.
