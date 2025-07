Taller de ‘noves masculinitats’ per a pares, la deriva a l’escola catalana

No contents d’haver enfonsat l’educació a Catalunya, l’esquerra continua intentant implantar les seves delirants obsessions a la comunitat educativa. Això és el que ha compartit amb E-Notícies un progenitor de l’Institut-Escola Els 30 Passos, ubicat a la Sagrera, Barcelona.

Segons aquesta font, el centre ha creat un grup de whatsapp anomenat “Noves masculinitats”. Els seus integrants fan servir el grup de whatsapp de classe per difondre els seus missatges i qüestionar el rol dels homes amb els seus fills.

Aquesta persona lamenta que l’esquerra woke s’hagi infiltrat en aquestes associacions de famílies d’alumnes per estendre la seva influència. “No és només que l’educació empitjori, sinó que expandeixen el totalitarisme de la nova ideologia a totes hores”, apunta. En aquest sentit, lamenta que “aquests centres estan més interessats a rentar el cervell als adults que en l’educació dels fills”.

Recentment es van conèixer els resultats de les proves de competències. Els alumnes de Primària i els d’ESO no assoleixen els coneixements bàsics en anglès, matemàtiques i tecnologia. Són els pitjors resultats obtinguts des que es fan aquestes proves (2009)

Aquest fracàs es deu, entre altres coses, a la implantació d’innovadores metodologies pedagògiques introduïdes per lobbies progressistes. Com la Fundació Bofill, que atribueix el fracàs escolar a les desigualtats econòmiques mentre proposa una educació basada en l’experiència de l’alumne i l’absència d’autoritat.

Missatges delirants i pressió als dissidents

Aquest testimoni desvetlla que la influència woke va més enllà de les aules i es trasllada a tota la comunitat educativa. També a les famílies, a les quals es bombardeja amb idees com la masculinitat tòxica. De fet, assegura que la seva família ha estat menystinguda “per no transigir amb la filosofia de no posar límits i no fer deures”

Aquest grup fa també trobades on es treballen coses com ‘autorealització’, ‘parella’, ‘necessitats bàsiques’ i ‘criança’

Tot va sorgir arran d’un altercat provocat per un grup d’ultras de futbol. “Això ens toca de ple i ens interpel·la com a persones masculines, i en molts casos com a pares de futures masculinitats”, diu el missatge del grup.

Es fan preguntes com “quin tipus de masculinitat m’identifica, quin tipus de masculinitat m’agradaria per al meu fill o per als companys de la meva filla?”. D’aquí va sorgir el grup de pares que bombardeja amb missatges el whatsapp de l’escola i celebra trobades periòdiques.

Ni esforç, ni coneixements

Crida també l’atenció la descripció del mateix centre, que proposa un model basat en "l’acompanyament respectuós per a cada infant". I "potenciar els seus aprenentatges amb sentit fent que cada infant trobi el seu lloc a l’escola". Proposa així mateix fomentar "una actitud oberta, crítica i compromesa amb la comunitat"

Enlloc apareixen l’esforç, els coneixements i la disciplina com a base de l’educació. El pitjor és que no és un cas aïllat, sinó un model que s’ha anat estenent en tot el model educatiu català. Això ajuda a entendre millor les raons del fracàs escolar