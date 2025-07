Sis de les nou ciutats d'Espanya amb una taxa de delinqüència més alta són catalanes

La inseguretat a Catalunya continua sent un problema important. Segons les últimes dades sobre criminalitat, sis de les deu ciutats amb la taxa de delinqüència més alta d'Espanya són a Catalunya. Això constata que, en comparació amb la resta d'Espanya, Catalunya té una sobrerepresentació notable en aquesta matèria

El Prat de Llobregat lidera la llista amb 224,72 infraccions penals per cada mil habitants. Aquesta dada ha estat alarmant per a les autoritats, ja que el municipi ha registrat un augment del 51% en els delictes durant l'últim any. Entre els delictes més comuns destaquen els furts, amb un increment del 67%, les sostraccions de vehicles, que van augmentar un 95,1%, i els robatoris amb violència i intimidació (+19,3%)

L'anomenat "efecte aeroport" ha estat assenyalat com una de les principals causes de l'auge de la delinqüència a la zona. Com ja hem vist durant els últims mesos, el trànsit de persones al voltant de les instal·lacions aeroportuàries ha facilitat la comissió de delictes. L'Ajuntament del Prat ha sol·licitat que no s'incloguin a les estadístiques els delictes comesos a l'aeroport, ja que aquests són de competència estatal

Barcelona, la capital catalana, també forma part de les ciutats amb la taxa de criminalitat més alta d'Espanya, tot i que amb una lleugera millora en comparació amb anys anteriors. El 2024, els robatoris i furts van disminuir, però es van registrar augments en els delictes relacionats amb les agressions físiques (+8,1%), el narcotràfic (+10,3%) i les agressions sexuals (+3,9%). Tot i que els plans de xoc i l'increment de patrulles han donat fruits, la inseguretat continua sent una preocupació per a la ciutadania

El mapa de la delinqüència a Catalunya també inclou altres localitats com Sitges, Sant Adrià de Besòs i Salou, fet que ressalta una tendència preocupant en municipis turístics. L'auge de la delinqüència en aquests llocs també està relacionat amb l'augment de la immigració il·legal i la presència d'estrangers sense regularitzar la seva situació. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, gran part dels delinqüents a Catalunya són estrangers, fet que ha portat a una revisió de la política de seguretat

Multireincidència i Catalunya al capdavant

Aquest augment de la criminalitat coincideix amb un altre fenomen creixent: la multireincidència. Catalunya compta amb més de 3.000 delinqüents multireincidents, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. Aquests individus, que han estat detinguts més de tres vegades per delictes patrimonials, constitueixen una part significativa del problema d'inseguretat. La majoria d'aquests delinqüents no té DNI espanyol

L'augment dels delictes a Catalunya també es reflecteix en les xifres globals del país, amb la comunitat autònoma liderant la taxa de criminalitat en comparació amb altres regions com Andalusia, Madrid i València. En total, Catalunya registra més de mig milió de delictes anuals, una xifra que continua sent alarmant malgrat les mesures preses per combatre la inseguretat