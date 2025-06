La crisi del PSOE reactiva la guerra entre el PP i Vox

La crisi del sanchisme té la seva derivada dins la dreta. El PP de Feijóo, de baix contingut ideològic, intenta esgotar l'estratègia anti-sanchista amb un “rearmament moral” del país. Per la seva banda, Vox denuncia que el PP és l'altra cara del PSOE tant a Espanya com a Europa. És a dir, que la competència entre ambdós partits està servida.

D'entrada, Vox ha respost al congrés nacional del PP i organitzarà la seva assemblea general una setmana abans que els populars. La narrativa que volen transmetre des de Vox és que el PP no té valor per presentar una moció de censura. De fet, Abascal va dir que Feijóo “estafa” els espanyols amb les seves mostres d'indignació davant la corrupció socialista.

“El PP el que vol és destruir Vox per pactar amb el PSOE i donar una sortida a Sánchez”, va arribar a dir Abascal recentment en un acte de partit. Aquestes paraules confirmen que Vox encara ataca pel costat del bipartidisme i del ‘PPSOE’ com dues cares de la mateixa moneda. En aquest sentit, els d'Abascal també aprofiten la Conferència de Presidents per atiar Feijóo.

Des de Vox veuen intolerable que els barons del PP es prestin a acudir a la Conferència. “Amb el mafiós no hi ha res de què parlar”, deia aquests dies el portaveu de Vox a Andalusia, Manuel Gavira. En aquest sentit, es dona per descomptat que Vox tampoc acudirà a la manifestació del 8 de juny que ha convocat el PP. L'eslògan que Vox ha posat en marxa és el de “Democràcia o màfia”:

El PP segueix la senda Aznar

D'altra banda, el PP demana “cap freda”, en paraules de l'expresident Aznar. Conscients que l'aritmètica parlamentària no ofereix cap marge, Feijóo no vol protagonitzar una moció fantasma. Altrament, Sánchez al·legaria que el Congrés li ha tornat a donar la seva confiança i que Feijóo no aconsegueix armar una majoria alternativa.

Així mateix, a Gènova són conscients que el principal problema que ara té ‘Frankenstein’ no és la corrupció, que no penalitza a les enquestes, sinó Sumar. Amb caigudes de 24 diputats, la formació de Yolanda Díaz és el principal obstacle per reeditar el govern de coalició. Això explica que el PP segueixi l'estratègia aznarista de “cap freda i tensió màxima” per mantenir l'ambient caldejat de cara a les pròximes generals del 2027.

En línies generals, el que s'observa és que Vox està més interessat a atacar el PP que el PP a defensar-se. La incògnita és quina serà la nova jugada de Sánchez per escapar de tota aquesta pressió. Queden dos anys per a les eleccions generals, és a dir, queda molt.