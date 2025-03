Un activista feminista català, investigat a Mèxic per agredir una dona

Joan Serra Montagut porta més d'una dècada vivint a Yucatán, Mèxic, com a activista i cooperant. Líder d'un projecte d'escriptura i lectura entre joves maies, es defineix com un "activista a favor de les joventuts i contra la violència de gènere". Però aquests dies s'ha fet famós a Mèxic per un vídeo en què es veu com agredeix una cambrera.

La fiscalia general de l'Estat a Yucatán ha obert diligències contra aquest activista català, i està investigant els fets. Joan Serra va ser president del Casal Català de Mèxic, una entitat finançada per la Generalitat de Catalunya. També va col·laborar amb l'oficina de la UNESCO i va participar en programes de les Nacions Unides a Chiapas.

La viralització del cas ha portat la Generalitat de Catalunya i la UNESCO a emetre un comunicat per condemnar els fets.

La Delegació de la Generalitat de Catalunya a Mèxic i Centreamèrica ha lamentat la situació, incidint en que "els catalans som una societat pacífica i amb cultura de pau". Així mateix, ha remarcat que "actualment aquesta persona no té cap vincle amb el Govern de Catalunya ni representa la cultura catalana en cap àmbit oficial".

La UNESCO també ha negat que Joan Serra sigui ara mateix funcionari seu. I ha enviat un missatge de condemna contra qualsevol tipus de violència de gènere. Arran de l'incident s'han viralitzat unes imatges d'aquest activista difonent missatges de pau al món.

Agressió a una cambrera indefensa

Els fets que involucren aquest català es remunten al 25 de febrer, i van ser gravats per les càmeres de seguretat del local. Joan Serra va entrar en una cafeteria al costat de l'apartament on s'allotja. Visiblement alterat, va amenaçar i va intimidar la cambrera demanant que baixés la música.

Les imatges mostren l'atac d'ira del jove, que destrossa diversos objectes del local. Així com el pànic de la dona, que sola i indefensa intenta en va calmar l'agressor.

Durant el vídeo s'escolta l'agressor proferir expressions com "tu no saps qui sóc jo" i "estic lluitant per un món millor". Amenaça amb incendiar el local "quan hi hagi clients perquè ningú oblidi qui mana aquí". També adverteix la cambrera que "si truques a la policia ho lamentaràs", i que "tinc contactes, gent que podria fer-te desaparèixer".

Missatge de pau

Les imatges van córrer ràpidament per la xarxa, i després d'identificar el jove agressor els veïns el van buscar per linxar-lo. La violència contra les dones és un tema molt seriós a Mèxic i la població està molt sensibilitzada. El jove no només s'enfronta a penes de presó sinó també a ajustos de comptes per part de la població local.

Sorprèn que sovint qui protagonitza aquests episodis són gent que predica justament el contrari. Joan apareix en vídeos on es mostra com un activista pacífic i reflexiu. Llença missatges com que el món es troba en una "fase decisiva" on cal triar entre "l'enveja i l'individualisme" o un camí més harmoniós.

A més, durant la seva etapa com a president del casal català es va mostrar com una persona propera a l'esquerra independentista radical.