Sant Feliu, el municipi català que retrata el fracàs d'ERC i Comuns

ERC i Comuns han format part dels governs que en els últims anys han portat a la degradació de Catalunya i Barcelona. Esquerra, com a partit de govern a la Generalitat, i els Comuns, després de vuit anys governant a Barcelona. La seva gestió ha estat marcada per la crisi migratòria i de seguretat, el col·lapse dels serveis públics i el preu de l'habitatge pels núvols.

Sant Feliu de Llobregat, localitat de 50.000 habitants als afores de Barcelona, és una reproducció a petita escala del fracàs de les polítiques de l'esquerra.

ERC i Sant Feliu en Comú van pactar el 2019 per governar junts i "obrir una nova etapa de progrés" a la ciutat. El seu pas pel govern municipal es va saldar amb un forat econòmic, la inseguretat disparada i un grapat de promeses incomplertes. El PSC va recuperar l'alcaldia quatre anys després, el 2023.

Tot just arribada a l'alcaldia, Lourdes Borrell va presentar una auditoria alertant de la desastrosa situació econòmica a l'ajuntament. L'informe assenyalava "un ús abusiu del romanent de tresoreria fins a deixar-lo pràcticament buit".

El nou govern va impulsar un dur pla d'ajust per sanejar els comptes. Després d'haver aconseguit revertir la situació, el PSC acaba d'anunciar una inversió de dos milions per rehabilitar la ciutat.

El gran salt endavant de Sant Feliu

Millorem Sant Feliu és un pla de xoc que té com a objectiu revertir les polítiques fracassades d'ERC i Comuns. Preveu actuacions en l'espai públic, equipaments, ocupació, polítiques socials i desenvolupament econòmic. "Cal modernitzar la ciutat", ha dit l'alcaldessa, "no hi ha hagut un bon manteniment".

La ciutat està pendent que finalitzin les obres de soterrament de les vies de tren, previstes per al 2026. Després de quaranta anys esperant, la seva culminació ha de servir com a inici de la gran transformació urbanística. S'estan planificant nous habitatges i equipaments en una ciutat finalment unificada.

A partir d'aquí, Sant Feliu ha de ser un nou pol d'atracció de riquesa i prosperitat a la zona metropolitana de Barcelona. Mentrestant, el nou pla de xoc té com a missió rehabilitar la ciutat després d'anys d'abandonament. Contempla la reparació d'asfalt i voreres, manteniment i reposició del mobiliari urbà, i neteja a fons dels parcs.

Més seguretat

En les eleccions municipals de 2023 a Sant Feliu, ERC va perdre 1.531 vots i un regidor. Els Comuns van ser els més castigats, amb 2.000 vots i dos regidors menys. Un dels principals motius va ser la degradació de la seguretat a la ciutat.

Eleccions municipals Sant Feliu 2019-2023 Partit Vots (regidors)

2019 Vots (regidors) PSC 5 307 (6) 6 449 (8) Comuns 4 822 (5) 2 813 (3) ERC 4 777 (5) 3 246 (4) Cs 2 265 (2) - JxCAT 1 865 (2) 1 600 (2) VxSF 1 282 (1) 1 496 (1) Vox 644 (0) 1 350 (1) Junta Electoral

Segons dades del Ministeri de l'Interior, Sant Feliu de Llobregat va ser el municipi del cinturó metropolità on més va augmentar la delinqüència en el primer semestre de 2023. En només un any la criminalitat s'havia disparat un 23%. Un nivell alarmant en comparació amb les ciutats del seu entorn com Molins de Rei (14%), Cornellà (11%), Sant Boi (2%) i Sant Vicenç dels Horts (1%).

Van créixer sobretot els robatoris amb violència i intimidació (un 128%) i les agressions sexuals (un 100%). La qual cosa va augmentar la percepció d'inseguretat entre els veïns, que van assenyalar clarament a ERC i Comuns com a culpables.

Per revertir la situació, el nou govern municipal ha anunciat millorar en l'enllumenat dels carrers i la instal·lació de càmeres de videovigilància. Es reforçarà la vigilància a les zones més conflictives, i els barris fronterers amb altres localitats com Sant Just Desvern, Collserola i Molins de Rei.