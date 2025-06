Per què ERC i Junts subjecten Pedro Sánchez: 10 càrrecs en consells d'administració

ERC i Junts van prometre trencar l'Estat espanyol i han acabat vivint-ne. Aquesta és la principal raó per la qual ni Puigdemont ni Junqueras es plantegen fer caure Pedro Sánchez. Tenen deu dels seus càrrecs col·locats en consells d'administració d'empreses estatals amb sous astronòmics.

Ni els casos de corrupció que assetgen Pedro Sánchez ni els continus incompliments del PSOE han trencat la lleialtat d'ERC i Junts. El processisme ha aconseguit fer forat a les empreses públiques de l'Estat. Alhora continuen perdent vots precisament per la sensació d'haver venut el projecte independentista per poder i diners.

Junts, de l'activisme a les altes esferes

Junts va investir Pedro Sánchez per aconseguir l'amnistia, l'oficialitat del català a Europa i el traspàs de les competències d'immigració. La seva estratègia tenia com a objectiu la negociació d'un referèndum d'autodeterminació i la independència de Catalunya.

De moment no ha aconseguit cap dels compromisos que va arrencar al PSOE a canvi d'investir Pedro Sánchez. Però té col·locats cinc dels seus en els equips directius de grans empreses estatals.

Eduard Gràcia, exdirigent de l'ANC, va passar de defensar la desaparició de Renfe de Catalunya a entrar al seu consell d'administració. Ramon Tremosa, proper a Puigdemont i exconseller de Quim Torra, va fitxar com a conseller d'Aena.

Junts també va col·locar Miquel Calçada al consell d'administració de RTVE. Helena Massot, de la patronal independentista FemCat i molt propera a Artur Mas, va fitxar per l'empresa pública Enagás. Pere Soler, exdirector dels Mossos durant el referèndum de l'1-O, és ara a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Això respon a una estratègia conscient ordenada des de Waterloo per colonitzar els espais de poder a Madrid. En aquest any i mig de legislatura Junts no ha aconseguit res del que es va proposar per a Catalunya. Però sí que ha aconseguit ampliar la seva influència en el Madrid del poder, com en els vells temps de CiU.

ERC, dels carrers als consells d'administració

ERC també ha reduït un segle d'història de la lluita per la independència al cobrament de favors polítics en càrrecs als consells d'administració de l'Estat. De l'Estat espanyol opressor, s'entén.

Els republicans van investir Sánchez i Illa per aconseguir l'amnistia, un finançament singular i el traspàs de Rodalies. Les seves promeses ni hi són ni se les espera, però mentre el temps va passant manté els seus privilegis. Esquerra té també cinc dels seus càrrecs en consells d'administració d'empreses públiques.

L'últim a col·locar-se ha estat Albert Castellanos, exconseller de la Generalitat que serà proposat com a vocal de Redeia (Red Eléctrica). ERC també té un dels seus, l'excap de gabinet d'Oriol Junqueras, Sergi Sol, al consell d'administració de RTVE. Un altre republicà, Josep María Salas, és conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Menció a part mereix Jordi Pons, fervent defensor del "Espanya ens roba" que ara ocupa una cadira al consell d'administració del Banc d'Espanya. Tanca la llista Laura Castel, exsenadora d'ERC ara al Consell Europeu.

Amb això s'entén perquè ERC s'ha convertit en l'aliat més fidel de Pedro Sánchez a Madrid i de Salvador Illa a Catalunya. Potser ajuda a entendre també perquè s'està enfonsant a les enquestes igual que Junts. Tant uns com altres tenen poc a guanyar i molt a perdre amb la caiguda del Govern socialista.