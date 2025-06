Sánchez es desmarca de Cerdán i s'atrinxera tant al Gobierno com al PSOE

Ni dimissió, ni moció de confiança, ni pas al costat al capdavant del partit... Res de res. Davant l’allau d’informacions que esquitxen de casos de presumpta corrupció al seu entorn més proper, la resposta de Pedro Sánchez ha estat la d’atrinxerar-se tant al Gobierno com al PSOE.

El líder socialista ha decidit llençar Santos Cerdán als peus del cavall. Tocava sacrificar el seu número dos. Ja ho va fer amb la seva anterior mà dreta, José Luis Ábalos, i ara li toca al (fins aquest dijous) secretari d’organització del PSOE. El tallafoc cada cop és més proper a l’actual president del Gobierno. Però tant se val. L’operació ‘Salvar el soldat Sánchez’ ja ni es dissimula

Segons el president del Gobierno, ell "no coneixia absolutament res" de les maniobres presumptament il·legals de Santos Cerdán. "La decepció és gran", repetia. "No hauríem d’haver confiat" en ell. "Demano perdó". El discurs era evident: aquí tothom estava hi estava implicat menys jo. I no només això. A més, jo soc la solució a tot.

Les accions que realitzarà Sánchez per maquillar l’escàndol

Pedro Sánchez ha remarcat que "he demanat" la dimissió a Santos Cerdán quan s’ha publicat l’informe de la UCO. I Cerdán, obedient, ha complert i ha dimitit tant com a secretari d’organització com de diputat del Congrés. Perquè el "PSOE sempre actua" quan hi ha casos així, explicava Sánchez. I que ell "sempre ha treballat pel joc net i contra la corrupció"

A més, ha anunciat una "auditoria externa" per conèixer l’estat real dels comptes del PSOE. I també una reestructuració de la cúpula del partit en el proper comitè que se celebrarà a principis de juliol. I, evidentment, ell seguirà al capdavant de l’organització. Sí. El líder del partit en què la presumpta corrupció campava a plaer serà el mateix que ara posi ordre

Dimitir? Eleccions anticipades? Moció de confiança? Ni parlar-ne. Millor atacar el PP

Pedro Sánchez ha volgut deixar clar que "no hi haurà convocatòria electoral[a Espanya]fins al 2027". I que, evidentment, la seva idea és presentar-se a la reelecció. "Això no és una cosa que afecti el Gobierno", justificava. Es desmarcava així, també, de la possibilitat de sotmetre’s a una moció de confiança al Congrés. Un escenari que circulava aquest mateix dijous a la tarda com a possible reacció a tota la polèmica.

És més, el líder socialista ha aprofitat per carregar contra PP i Vox. Ha tret a passejar el comodí dels "bulos" i s’ha queixat que "aquest govern està patint un setge per part de l’oposició". I, per si no fos prou, ha recordat que "el PP perseguia policies que investigaven la seva corrupció".

En definitiva, s’ha vist un Pedro Sánchez dèbil i abatut. Si era una simple teatralització o no, cadascú dirà. El que està clar és que tot i que les informacions que impliquen tot el seu entorn són cada cop més compromeses, ell ha decidit atrinxerar-se. Tant al Gobierno com al PSOE. Tot i que cada cop estigui més sol. Total, té la confiança que, de moment, Junts no té previst sumar-se a una possible moció de censura contra ell. Perquè els de Puigdemont han decidit prioritzar els seus indults i amnisties a canvi de continuar sostenint un president cada cop més esquitxat per casos de presumpta corrupció del seu entorn.