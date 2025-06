Junts empassa la presumpta corrupció del PSOE i descarta una moció contra Sánchez

No per esperat deixa de ser sorprenent. Junts ha descartat una vegada més donar suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. És la seva resposta a l'escàndol de presumpta corrupció que esquitxa el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i que amenaça amb fer caure el Govern socialista.

Una vegada més ha estat Jordi Turull qui ha sortit a donar explicacions, en lloc de Carles Puigdemont, que ha tornat a amagar-se. Les declaracions del secretari general de Junts són cridaneres. Reconeix tàcitament que s'empassen la presumpta corrupció del PSOE a canvi de mantenir la taula de negociació a Suïssa.

Jordi Turull ha dit que “és una fantasia insinuar que puguem donar suport a una possible moció de censura amb el PP”. Ha tornat a recordar l'ofensiva contra el català a Europa. Una excusa que ja van utilitzar els convergents el 29 de maig per rebutjar la proposta del PP després de l'escàndol de Leire Díez.

Turull ha recordat que “tenim un acord bilateral amb el PSOE” i que “la governabilitat de l'Estat depèn dels avenços del nostre acord”. Ha insistit que l'acord d'investidura depèn de la “taula de negociació a Suïssa”.

És a dir, Junts admet que està disposat a passar per alt tot el que està passant perquè el prioritari és la taula de negociació. Per si hi havia algun dubte, Turull ha apel·lat a la presumpció d'innocència de Santos Cerdán. “Que s'investigui tot el que s'hagi d'investigar”, ha afirmat, “però com més informació, menys rumorologia”.

La líder del grup parlamentari al Congrés, Miriam Nogueras, ha atribuït la culpa al fet que “l'Estat espanyol està absolutament podrit per dins”. Junts s'aferra que la cosa no va amb ells perquè el seu interès és Catalunya, i a la "catalanofòbia" del PP.

Suport inqüestionable al PSOE

A Junts s'ha imposat la màxima de sostenir Pedro Sánchez a qualsevol preu per obtenir els compromisos de l'acord d'investidura. Carles Puigdemont ho va vendre com un acord històric, i ara no es pot permetre que tot quedi en no res. Però també hi ha el desgast que suposa continuar donant suport al Govern amb el risc que el fang els acabi arrossegant a ells també.

La delicada situació que viu el Govern de Pedro Sánchez ha obligat Junts a rebaixar el to per evitar augmentar la tensió. Fa només unes setmanes Carles Puigdemont anunciava que l'acord estava pràcticament trencat. Ara ofereixen el seu suport incondicional al PSOE, evitant qualsevol crítica que pugui empitjorar les coses.

Junts demostra que no és gaire diferent d'ERC quan justifica el seu "sí crític" al govern de Salvador Illa. Els discursos de Rufián i Turull en les últimes 12 hores s'assemblen molt. S'inclouen juntament amb el PSOE com a víctimes de l'ofensiva contra l'esquerra i l'independentisme.

El problema és que el seu relat fa aigües per tot arreu i no poden evitar donar la imatge de submissió al PSOE.