'Remigració ja', el crit als Països Baixos després de l'assassinat d'una adolescent de 17 anys
El cas està sent silenciat per les autoritats i els grans mitjans de comunicació
Lisa era una adolescent neerlandesa de 17 anys molt intel·ligent i que s'acabava de graduar per accedir a la universitat. Els seus somnis van quedar truncats per sempre la matinada del 20 d'agost. Un sol·licitant d'asil de 22 anys la va apunyalar mortalment quan tornava a casa en bicicleta després de passar una estona amb els seus amics.
El cas ha commocionat tot el país no només per la brutalitat de l'assassinat, sinó també per tots els ingredients que conté. La indignació ha crescut pel silenci de les autoritats i els grans mitjans de comunicació. La famosa periodista Eva Vlaardingerbroek va remoure consciències popularitzant el missatge “remigració ja”.
Els Països Baixos s'han vist sotmesos a un notable augment de la pressió migratòria que ha disparat el descontentament social. El partit antiimmigració de Geert Wilders va guanyar les últimes eleccions i lidera les enquestes. Aquest cas podria disparar encara més la seva majoria social.
Un assassinat esgarrifós
Després de passar una nit de diversió amb amics i amigues, Lisa va sortir del centre d'Amsterdam en direcció a casa seva a la localitat d'Abcoude. Eren les 03:30 i la jove feia el trajecte en bicicleta. Poc després de sortir va notar que algú la seguia i va trucar al número d'emergències.
Davant la impossibilitat de contactar amb la noia, la policia va començar a buscar-la seguint el senyal del seu telèfon mòbil. Quan van arribar ja era massa tard. Cap a les 04:15 van trobar el cos sense vida de la jove en una rasa al costat de la carretera.
Hores després van localitzar el sospitós de l'assassinat, de qui les autoritats van assegurar no conèixer la identitat perquè no tenia documentació. El detingut és un refugiat de 22 anys amb antecedents per violència sexual. Només una setmana abans havia protagonitzat una violació, i constava una altra denúncia per agressió a una dona.
Això ha desfermat la ràbia entre la població holandesa, que acusa els polítics i els mitjans de voler ocultar el cas. Al país s'ha estès la sensació d'un augment de la inseguretat vinculat a l'increment de la immigració il·legal. Per això volen tapar la veritat.
'Remigració ja'
D'entre totes les mostres d'indignació destaca la publicació viral d'una coneguda periodista holandesa. Eva Vlaardingerbroek va publicar el següent missatge a X:
Ha tornat a passar.
Una jove holandesa de 17 anys va ser brutalment assassinada mentre tornava a casa en bicicleta després d'una festa a Amsterdam dimarts passat. Va trucar a la policia dient que la seguien, però ja era massa tard. Els operadors la van sentir cridar mentre l'assassinaven. La van apunyalar repetidament als canells i al coll.
I sí. Ho has endevinat correctament. Un sol·licitant d'asil de 22 anys ha estat detingut. Resulta que és el mateix home que ja era buscat per altres dos delictes, incloent-hi una brutal agressió sexual a una altra jove només uns dies abans a la mateixa zona.
En resum: va cometre un delicte els dies 10, 15 i 20 d'agost. Finalment, va matar la Lisa el 20. Mentrestant, vivia en un centre d'asil finançat pels contribuents holandesos.
Això NO pot quedar sense conseqüències. Necessitem exigir la remigració. JA!
El missatge ha estat viralment reproduït i el seu crit, "remigració ja", s'ha convertit en un clam als carrers. Hi ha hagut protestes de dones contra la violència masclista i mostres de rebuig als estadis de futbol. Predomina sobretot la petició de deportació dels sol·licitants d'asil i immigrants que cometen delictes.
També s'ha manifestat sobre el cas l'exsenador Henk Otten, que ha carregat contra les autoritats i els mitjans de comunicació. “La premsa internacional està sorpresa que Amsterdam encara desconegui la identitat del sospitós”, va tuitejar. “Pel que sembla, l'Agència per a l'Acollida de Sol·licitants d'Asil no té ni idea de qui han acollit”, va afegir de manera irònica.
El cas recorda la violació fa pocs dies d'una adolescent a mans d'un menor tutelat a Hortaleza, Madrid. És un patró que cada cop es repeteix més, i que genera indignació. Alhora assenyala el fracàs del sistema d'acollida dels països europeus.
