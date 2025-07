Filtren les preguntes del CIS després de l'escàndol de Santos Cerdán: Tezanos en acció

No és cap secret per a ningú que el Centro de Investigaciones Sociològiques (CIS), organisme demoscòpic públic, i per tant dependent del Gobierno, no és precisament imparcial. Això és encara més descarat des que el controla Pedro Sánchez per mitjà de José Félix Tezanos. Aquest s'ha caracteritzat per cuinar les enquestes a favor del PSOE sense cap mena d'escrúpol

El professor universitari i polític independentista català, Jordi Graupera, ha revelat a X les preguntes que li ha fet el CIS. Ell ha estat un dels qui han trucat per elaborar l'enquesta després de l'escàndol de Santos Cerdán.

És probablement l'enquesta més important que ha ‘cuinat’ Tezanos des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. Amb el Gobierno penjant d'un fil, la tasca de Tezanos és més crucial que mai. Les preguntes que s'han filtrat van clarament dirigides

Això pregunta el CIS després de l'escàndol de presumpta corrupció del PSOE

Explica Graupera que li han fet una enquesta del CIS, i comparteix les quatre primeres preguntes “perquè vegeu el que estan tramant per tapar l'escàndol Cerdán”. Les preguntes són les següents

Davant l'última reunió de l'OTAN, està vostè més d'acord amb Donald Trump i la seva exigència d'incrementar la despesa militar fins a un 5% del PIB, o més d'acord amb Pedro Sánchez i dedicar un 2% del PIB Creu que el Gobierno espanyol ha d'acatar l'exigència del president dels Estats Units Donald Trump, que demana a tots els països de l'OTAN destinar un 5% del seu PIB a despesa militar És vostè coneixedor del fet que si s'incrementa la despesa militar un 5% del PIB caldrà una pujada substancial d'impostos o una retallada substancial de la despesa social Creu vostè que tots els partits polítics haurien de donar suport al President del Gobierno Pedro Sánchez o que cadascun hauria de defensar la seva posició

Són només quatre preguntes d'una llarga llista, però serveixen per veure com el CIS intenta conduir l'opinió. En un moment en què la corrupció esquitxa el PSOE, cap de les primeres preguntes va sobre això. A més, s'intenta polaritzar al màxim l'opinió -o estàs amb Sánchez, o amb Trump

És tan descarat que fins i tot la pròpia enquesta fa aportacions valoratives intentant condicionar les respostes. Per exemple, a la pregunta tres, on es fa referència a les conseqüències de l'augment de la despesa militar

Pedro Sánchez, al límit del desastre

No és estrany que el CIS intenti més que mai condicionar les enquestes. Pedro Sánchez està a la corda fluixa i les enquestes assenyalen un desastre electoral històric. Les últimes situen ja el PSOE per sota dels cent diputats, la qual cosa seria el pitjor resultat del PSOE des de 2015

Pedro Sánchez necessita ara mateix un miracle. Ja ni tan sols al PSOE posen la mà al foc per ell. Però el President té clar que unes eleccions ara és anar al matadero, i farà el que sigui per mantenir-se al poder