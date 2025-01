RAC1, un altre mitjà que utilitza 'fake news' per contentar l'esquerra

RAC1 és un dels mitjans que exemplifica com funciona el poder polític i mediàtic a Catalunya. Un mitjà generosament subvencionat que serveix de corretja de transmissió del poder sense qüestionar ni posar en dubte la versió oficial. Fins i tot recorre a les notícies falses per agradar a l'esquerra, com ha fet novament amb el tema de l'habitatge.

Aquest mitjà s'ha fet ressò de la pujada imparable del preu de l'habitatge, fent al·lusió a la llei de l'oferta i la demanda. Tanmateix, en el text no explica per què està pujant el preu de l'habitatge. Ni per què, segons apunta el titular, “contradiu la llei de l'oferta i la demanda”.

Aquesta nova manipulació dels mitjans subvencionats ha causat la indignació dels usuaris de Twitter. Aquests han corregit a RAC1, dient que “no contradiu” sinó que “reflecteix” la llei de l'oferta i la demanda.

Per què ha pujat el preu de l'habitatge

La pujada del preu dels lloguers es deu a una saturació de la demanda i massa poca oferta. L'aplicació de mesures reguladores i sancionadores incentiva que els propietaris retirin les seves propietats del mercat. És a dir, la demanda continua augmentant mentre l'oferta es redueix encara més.

Segons la llei de l'oferta i la demanda, la contracció de l'oferta i l'augment de la demanda dispara els preus. Per això els experts fa temps que demanen solucions raonables que vagin més enllà de la demagògia encoratjada per l'esquerra.

RAC1, per contentar l'esquerra, ha fet un titular cridaner sense explicar què és el que està disparant el preu de l'habitatge. “És al contrari”, respon un usuari, “hi ha més demanda i menys oferta per culpa de les lleis de regulació i la inseguretat jurídica”.

Un altre usuari afirma que el preu seguirà pujant mentre no es garanteixi que els propietaris cobrin. Fa referència al problema de l'ocupació i els impagaments a Catalunya, que introdueix un factor d'inseguretat jurídica. Molts coincideixen que el problema de l'habitatge és el resultat de lleis nefastes que han portat a aquesta situació.