Per què el traspàs de competències en immigració a la Generalitat és un perill?

La Generalitat de Catalunya assumirà les competències en immigració després del pacte al qual han arribat aquesta setmana Junts i el PSOE. El cert és que l'acord encara conté moltes incògnites. De fet, fins i tot podria quedar-se en paper mullat perquè ja han aparegut socis del govern espanyol dient que vetaran l'acord al Congrés.

Més enllà de si finalment acaba tirant endavant o no el traspàs de les competències en immigració, en aquest vídeo us explicaré els perills que comporta aquest acord. Un acord que, tal com està el panorama, és més negatiu que positiu per a Catalunya.