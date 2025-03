Qué hay detrás del despido de la directora de la DGAIA por parte de la Generalitat

El gobierno de Salvador Illa sorprendía esta semana con el cese fulminante de la directora de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Isabel Carrasco ha sido destituida sin una explicación clara por parte del Govern. Desde Derechos Sociales argumentan la necesidad de empezar de cero, aunque Carrasco llevaba solo seis meses en su cargo.

La falta de transparencia ha alentado toda clase de especulaciones. Sobre todo porque el cese se ha producido el día después de la emisión de un documental sobre los menas en TV3, donde Carrasco se mostraba crítica con el sistema. Desde el Govern niegan esta vinculación, y aseguran que la decisión estaba tomada desde hace meses.

La opacidad no hace más que embarrar aún más la turbulenta situación de este organismo de la Generalitat. En particular, tras la acusación de irregularidades por parte de la Sindicatura de Cuentas. Acusaron a la DGAIA de haber otorgado ayudas a menores extranjeros no acompañados (menas) sin cumplir los requisitos.

El escándalo se habría producido durante el gobierno de ERC, pero ha estallado ahora, con el PSC gobernando. Esto ha coincidido además con el debate sobre el colapso de los servicios sociales por la llegada masiva de menas a Cataluña. En plena vorágine, el gobierno del PSC habría decidido cesar a toda la cúpula de la DGAIA y poner a personas de su confianza para abrir una nueva etapa.

Declaraciones controvertidas

Coincidencia o no, la realidad es que Isabel Carrasco ha sido cesada el día después de su controvertida aparición en el documental de TV3. La directora de la DGAIA aseguraba que desde el organismo se intenta ayudar a todos estos jóvenes. Pero cuestionaba hasta qué punto había que hacerlo, y sugería la necesidad de poner ciertos límites:

Intentamos dar una respuesta a todos aquellos muchachos que nos lo piden. Cuando uno no se deja ayudar y es mayor de edad, la DGAIA también tiene que poner unos límites. ¿Hasta cuándo tendremos que atenderlos? ¿Hasta los 30? ¿Hasta los 40?

Carrasco entraba en otras polémicas en torno a los menas como la necesidad de pruebas para determinar la edad de los jóvenes. La directora de la DGAIA hablaba así sobre las dudas razonables sobre la edad de muchos de estos jóvenes:

Se cuestiona porque muchas veces con la apariencia del joven te das cuenta de que es imposible que tenga la edad que manifestaba allá.

Opiniones que alimentan el debate sobre los menas en Cataluña, y que pueden resultar incómodas para el Govern en un momento delicado. La oposición ha criticado en el pleno del Parlament, este miércoles, la opacidad del cese de la cúpula de la DGAIA. Creen que más que ayudar, añade más suspicacias a un organismo manchado por la sombra de la corrupción.

El Govern trata de eludir la polémica

Tratando de esquivar la polémica, el Govern ha formalizado este martes en Consejo Ejecutivo el nombramiento del nuevo director de la DGAIA. Se trata de Josep Muñoz Luque, que fue gerente de Servicios de Bienestar Social en la Diputación de Barcelona.

El gobierno socialista ha aprovechado para dar explicaciones sobre la destitución de Isabel Carrasco. Han dicho que buscaban un “perfil más gerencial” para abrir “una nueva etapa” marcada por el “aumento de menores atendidos” que requiere la “reorganización de recursos”. El Govern reconoce el momento delicado en el que se encuentra la DGAIA, por la “tensión” y la “complejidad” de la situación actual.