Carles Puigdemont, un problema per a Junts

El vot afirmatiu del comissionat de Junts a l'opa del BBVA al Banc Sabadell ha obert una nova crisi interna en la formació. El partit va mostrar el seu posicionament en contra de l'opa. Però Pere Soler, conseller nomenat per Junts a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) va avalar l'operació amb el seu vot afirmatiu.

Això ha deixat en evidència a Junts i ha donat munició als seus rivals, especialment ERC, per atacar un partit desorientat. Aquesta vegada, totes les mirades es giren cap a Carles Puigdemont. El nomenament de Pere Soler va ser una aposta personal seva.

Carles Puigdemont estava convençut que calia guanyar presència en llocs estratègics i centres de poder. Especialment en l'àmbit empresarial, on Junts manté un pols obert amb els socialistes. Va ser el mateix Puigdemont qui es va entossudir en la col·locació de Pere Soler en el comissionat de la CNMC.

La discordança entre la posició del partit i el vot de la seva consellera ha deixat la imatge de Junts per terra. Puigdemont va intentar tancar la crisi amb un tuit que va afegir encara més confusió. En les últimes hores s'han elevat les crítiques internes cap a una figura, la de Puigdemont, que ha perdut carisma i autoritat.

Reclamen un relleu urgent

El sector convergent de Junts fa temps que està amb la mosca darrere l'orella. Consideren que Puigdemont és un personatge esgotat, els vaivens del qual impedeixen la recentralització que ara necessita el seu espai.

Per a ells, el fiasco de l'opa al Banc Sabadell és la demostració definitiva que l'expresident viu completament desconnectat de la realitat. Veuen com una debilitat tenir un president que lidera a cop de tuit. Mentrestant, el PSC continua creixent sense saber-se molt bé qui està fent d'oposició a Catalunya.

Això tindria alguna justificació si el lideratge de Junts a les xarxes socials donés algun tipus de rèdit, però és just el contrari. Amb cada nou tuit Puigdemont demostra que ha perdut el seu halo messiànic, i atrau més haters que followers. Una animadversió que va començar amb el pacte amb el PSOE, i que lluny d'atenuar-se va a més.

Davant d'això, cada vegada són més els convergents que aposten per un relleu per tornar a les essències de la vella convergència. Creuen que el moment actual reclama la presència d'un partit nacionalista conservador que recuperi l'espai cedit a Aliança Catalana. Davant del desgast de la vella guàrdia processista, consideren que cal apostar per figures de prestigi com Jaume Giró.

Junts està perdent temps

Els dubtes sobre Puigdemont, que vénen de lluny, prenen més força davant la incògnita de l'amnistia. Un partit sense un líder present en el dia a dia de Catalunya suposa un hàndicap i un avantatge per als seus adversaris. Si l'amnistia es continua allargant, corren el risc que se'ls tirin a sobre les municipals de 2027 i les catalanes de 2028.

Junts no només està perdent un temps d'or per consolidar una alternativa de país, sinó que a més està mostrant debilitat i desorientació. Just l'últim que necessita en plena crisi de confiança. Els seus últims fracassos preocupen a dos nivells.

D'una banda, perdre credibilitat allunya Junts del sector empresarial, clau per disputar la batalla amb el PSC. Els empresaris catalans van apostar per Illa per recuperar l'estabilitat, però últimament s'havien distanciat. Si Junts mostra debilitat i perd aquest tren, la seva carrera cap a la Generalitat quedarà definitivament tallada.

D'altra banda hi ha les bases, cada vegada més necessitades d'un nou líder que recuperi la il·lusió. L'èxit de Junts descansava sobretot en el carisma de Puigdemont, el declivi del qual arrossega també el partit. Les bases necessiten un nou lideratge per contrarestar l'efecte Orriols, i Puigdemont cada vegada té menys adeptes.

El pitjor és la sensació que Junts està donant mostres de debilitat just quan el PSC i ERC són més vulnerables. Els convergents es pregunten què passaria si el partit tingués un lideratge carismàtic, ferm i pragmàtic. La realitat és que mentre Puigdemont perd el temps tuitejant sobre Trump, Junts està perdent una oportunitat d'or per tornar a liderar Catalunya.