Las presiones para que Junqueras rompa con Illa anuncia turbulencias en la Generalitat

La tensión entre el sector crítico de ERC y la dirección ostentada por Oriol Junqueras culminó ayer en la petición de un referéndum sobre el apoyo al Govern del PSC. Los críticos, que renunciaron a irse del partido provocando una escisión, tampoco tienen la fuerza suficiente para condicionar las políticas de la dirección. Esto da tranquilidad a Salvador Illa, que hasta ahora no ha visto peligrar en ningún momento la estabilidad de su gobierno.

Pero las presiones internas en ERC para que Oriol Junqueras rompa con Salvador Illa cambian las cosas. La dirección republicana no contempla por ahora ningún escenario de ruptura. Pero es indudable que la petición del referéndum sitúa a la dirección en una posición incómoda, y le obliga a endurecer su posición de apoyo crítico al Govern.

El PSC no teme por la continuidad de la legislatura, pero sí por un nuevo rechazo de ERC a los presupuestos. Y esto sí sería un duro golpe a la estabilidad del gobierno en un año clave para su consolidación. La crisis interna en ERC ha arruinado los planes de Salvador Illa.

Los socialistas contemplaban un primer año de concesiones a ERC y Comuns para consolidar el acuerdo de investidura. Una vez superado el escollo, el segundo año tenía que servir para imprimir sello propio al gobierno y dar impulso a su programa reformista. Además, en 2027 hay elecciones municipales y el PSC quiere apretar el acelerador en este sentido.

El ‘no’ a los presupuestos comprometería las principales reformas previstas para esta legislatura y consolidaría la imagen de sumisión del PSC a sus socios. En este sentido, las presiones del independentismo podrían llevar a ERC a subir el precio de su apoyo al PSC. Esto se traduciría en más inestabilidad y la necesidad de más concesiones a los procesistas.

Por eso la prioridad absoluta de Salvador Illa tras su retorno de las vacaciones es la presentación de unos presupuestos para su aprobación. Los Comuns y ERC han mostrado de entrada su escepticismo, aunque los socialistas lo ven como pura estrategia de negociación. En el PSC dan por hecho que los Comuns acabarán aprobando las cuentas, pero hay más reservas sobre lo que puedan hacer los republicanos.

ERC, del 'sí' crítico al 'no'

Para ERC existen ahora mismo dos escollos para dar el sí a las cuentas. La “españolización” de la política catalana durante el primer año del Govern Illa, y las dudas que siguen planeando sobre la financiación singular.

En cuanto a lo primero, ERC considera que gestos como el de defender el aceite de Jaén, colgar la bandera española o negar la existencia de la Cataluña Norte, perjudican la imagen. A lo largo de la legislatura han insistido en que Salvador Illa deje de defender los intereses de la Moncloa y defienda a los catalanes. El aumento de la presión interna les llevará a pedir un mayor esfuerzo en este sentido para seguir apoyando al PSC.

En el segundo caso, ERC achaca al PSC su falta de implicación en la implementación de una Hacienda catalana según el calendario acordado. Esto ha consolidado la idea de que a ERC le han vuelto a tomar el pelo, lo cual ha generado mucho enfado. Los republicanos pedirán al PSC más celeridad, y más concesiones para evitar las críticas, sobre todo de Junts.

Si hace unas semanas Junqueras se decantaba por un 'sí' crítico a los presupuestos, ahora parece más cerca del 'no'. La clave sigue siendo tensar al máximo la cuerda sin que se rompa. Sostener al gobierno es clave para mantener altos cargos y prebendas, mientras que unas elecciones ahora arrojarían el partido a un escenario demasiado incierto.

El PSC lo sabe e intentará convencer a ERC de la necesidad de aprobar los presupuestos para cerrar el paso a Junts. También para seguir siendo el dique de contención de la derecha y la ultraderecha. Illa quiere convencer a Junqueras de que lo mejor para aplacar las presiones internas es fortalecer el gobierno para acelerar la agenda progresista y catalanista.