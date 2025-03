Anticorrupció investigarà possibles irregularitats en el finançament de Vox

La Fiscalia Anticorrupció investigarà els comptes del partit de Santiago Abascal per buscar possibles irregularitats en el seu finançament, segons avança El Independiente.

Tot sorgeix a partir d'una denúncia del PSOE, presentada el passat desembre, en ple auge dels d'Abascal en les enquestes. Els arguments de la formació de Pedro Sánchez han convençut la Fiscalia per iniciar aquest "procediment reservat" i així examinar amb lupa els comptes de Vox.

La denúncia es basa, principalment, en dos elements. El primer, en "guardioles" i "caixes de cabals" que Vox col·locava en els actes que celebrava per tot el territori. Segons el PSOE, aquesta recaptació podria ser tractada de "donacions il·legals encobertes".

El segon element en què es basa la denúncia és el préstec de 6,5 milions d'euros que Vox va rebre d'un banc d'Hongria. Els diners procedents d'aquesta entitat, de la qual el principal accionista és un fons estatal, van servir per finançar les campanyes de les municipals i generals de 2023 de Vox. I ja en el seu moment, el partit de Santiago Abascal va explicar que va recórrer a aquest banc hongarès davant la negativa dels bancs espanyols de finançar les campanyes de Vox.

Vox es defensa: 'Som l'únic partit que audita doblement els seus comptes'

Ignacio Garriga, vicepresident de Vox, ha sortit a donar la cara davant la notícia. "El PSOE vol tapar el fang de la seva corrupció denunciant Vox per finançament irregular", explica. A més, el líder del partit a Catalunya vincula la denúncia dels socialistes al fet que el seu partit exerceixi d'acusació popular en el judici contra Begoña Gómez. "Els ha molestat", sentencia.

Garriga recorda que "Vox és l'únic partit que audita doblement els seus comptes: davant el Tribunal de Comptes i amb una auditoria independent". I ho fa així "a diferència del PSOE, el partit més corrupte de la història d'Espanya". Per al dirigent de Vox, el moviment de la formació de Pedro Sánchez demostra que "estan desesperats. No saben què fer per desviar l'atenció de la seva enorme trama de corrupció". I deixa clar que "aquest paripé no té cap recorregut", definint-lo de "cortina de fum".