Pedro Sánchez tem una escalada entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont
L'ofensiva de Junts pot arrossegar ERC a una posició més intransigent amb els pressupostos
L'entrada de Junts en l'equació va complicar la relació del Gobierno amb els seus socis en aquesta legislatura. La part més difícil de portar ha estat la de l'equilibri entre ERC i Junts, enfrontats per aconseguir l'hegemonia de l'independentisme. Un any i mig després Pedro Sánchez tem que la tensió creixent entre Junts i ERC els porti a trencar amb el Gobierno.
El perill més imminent és que l'ofensiva de Junts contra el Gobierno socialista arrossegui ERC a una posició més intransigent amb els pressupostos. Els republicans semblaven més disposats a negociar i aprovar els comptes per salvar Pedro Sánchez. Però en les últimes hores Junqueras ha llençat una sèrie d'ordagues que han descol·locat el PSOE.
Oriol Junqueras ha dit que mai havien estat tan lluny com ara d'aprovar els pressupostos. Ha desacreditat María Jesús Montero com a mediadora, i ha obert la porta que la militància d'ERC voti en un referèndum intern sobre la continuïtat del suport a Salvador Illa. Farol o no, la veritat és que és la primera vegada en sis anys que ERC eleva el to d'aquesta manera contra els seus aliats socialistes.
ERC i Junts, una disputa que preocupa a Moncloa
En el rerefons hi ha un evident enuig d'Oriol Junqueras pels reiterats incompliments de PSOE i PSC. Sobretot amb la financiació singular, els atalls i els retards en el calendari de la qual han erosionat la confiança dels republicans. Junqueras creu que donar el seu suport als pressupostos a Madrid i a Catalunya amb la financiació a l'aire seria acabar d'enfonsar les expectatives electorals d'ERC.
Però hi ha una altra raó, i és el run-run sobre una possible ruptura de Junts amb el PSOE abans que s'acabi la legislatura. Carles Puigdemont vol agitar la coctelera per canviar radicalment la dinàmica d'unes enquestes que li són cada cop més adverses. Barrunta que ara és un bon moment per deixar caure el Gobierno socialista, abans que la crisi del propi govern els arrossegui a ells.
Si Junts porta endavant la seva ofensiva contra els socialistes, qui tem enfonsar-se amb el PSOE és Oriol Junqueras. I aquí hi ha el gran temor de Pedro Sánchez: que ERC es deixi arrossegar per l'estratègia de Junts per no sortir perdent en la refriega.
El PSOE tem doncs que l'escalada entre ERC i Junts els acabi abocant a una ruptura amb el Gobierno de Pedro Sánchez. En el pitjor dels casos, la sang podria arribar al riu de la Generalitat. Tot i que per ara l'aliança ERC-PSC sembla no estar en perill.
S'esperen més concessions
Davant d'aquest escenari, el PSOE es prepara per fer més concessions que apaivaguin la guerra entre els seus socis processistes. Pedro Sánchez es prepara per a una tardor calenta, tant als tribunals com en l'activitat parlamentària. Per afrontar-ho necessita un govern fort, i la seva prioritat és assegurar el suport d'ERC i de Junts.
Si vol reconduir la legislatura, el PSOE ha d'afrontar algunes carpetes que fins ara havia anat esquivant. Sobre la taula hi ha la financiació singular, les competències en immigració i el traspàs de Rodalies. Però també l'oficialitat del català a Europa, l'aplicació de l'amnistia i, en última instància, el referèndum d'autodeterminació.
S'atrevirà Pedro Sánchez amb això? Aquesta és una línia vermella, la del referèndum, que el PSOE sempre ha tingut clar que no volia creuar. Ara, amb Pedro Sánchez a la lona, les coses poden canviar.
En un moment en què Gabriel Rufián està cridant a la unitat de les esquerres perifèriques, el PSOE pot explorar la qüestió territorial com a revulsiu. Seria la culminació, encara que a la desesperada, del projecte que van posar en marxa Sánchez, Iglesias i Junqueras el 2019.
