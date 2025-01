El Parlament rechaza condenar la agresión a un militante de Aliança Catalana

Todos los partidos excepto Vox y PP han rechazado condenar la agresión a militantes de Aliança Catalana el pasado sábados en Les Corts, Barcelona. Junts se ha abstenido, mientras que PSC, ERC, Comuns y la CUP han votado en contra de la declaración. Aliança Catalana ha querido llevar hasta la Mesa del Parlament este ataque en el que uno de sus militantes tuvo que ser hospitalizado.

El partido de Sílvia Orriols ha vuelto a denunciar el "cordón sanitario" de estos partidos "contra todo aquel que no piense como ellos". Hay que recordar que PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP tienen suscrito un "pacto antifascista" contra Vox y Aliança Catalana.

Este pacto pretende obstaculizar la acción legislativa y marginar las formaciones políticas que según ellos difunden discursos de odio. Pero la ofensiva parlamentaria ha llegado hasta la calle, donde la tensión política ha aumentado coincidiendo con el auge de Aliança Catalana. La situación se escapó de las manos el fin de semana, cuando un grupo de radicales atacó una parada informativa.

Declaración rechazada

Tras lo ocurrido, Aliança Catalana ha presentado una declaración de rechazo a la violencia política. En ella muestran su "indignación" y se solidarizan con la persona herida. Afirman además que "la violencia política es impropia de una sociedad democrática", así como las "agresiones, coacciones, insultos e intimidaciones".

Consideran que mediante esta violencia política se están coartando los derechos de expresión y el pluralismo. "Como representantes electos del pueblo catalán manifestamos nuestro rechazo a cualquier tipo de violencia, con independencia de la ideología contra el cual se ejercite".

La declaración rechazada instaba a las autoridades competentes a investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Así mismo, carga contra los medios de comunicación que "blanquean o justifican" este tipo de violencia. Pide que todos los partidos pueden ejercer sus derechos políticos sin coacciones. "Solo condenando sin fisuras toda forma de violencia conseguiremos recuperar los valores democráticos".

Momento de tensión con Salvador Illa

Una de las denuncias de Aliança Catalana desde que ocurrieros los hechos es que el President de la Generalitat no los condenara. Esto ha llevado a un momento de alta tensión, este miércoles, en el Parlament.

Sílvia Orriols ha reprochado a Salvador Illa que no condenara la agresión a militantes de su partido: "No aceptamos lecciones de una formación que se acaba de negar a condenar la violencia ejercida contra militantes de mi formación. No aceptaremos lecciones de los totalitarios que no aceptan la diversidad ideológica de este país y que son incapaces de garantizar los derechos de sus opositores".

"Usted es el primer antidemócrata de esta cámara", la ha dicho Orriols a Illa.

Illa ha respondido con un tono bronco al que no nos tiene acostumbrados, levantando incluso el tono de voz: "Resulta contradictorio que usted reclame que yo condene la violencia, después de hacer un discurso violento con un lenguaje excluyente. La diferencia entre usted y el resto es que todos condenamos toda la violencia y usted no".

Pese a sus palabras, el PSC ha rechazado condenar la violencia contra AC.