El pacte de l'habitatge desgreixa les relacions entre el Govern, ERC i Comuns

Les concessions del Govern a ERC i Comuns per desencallar el decret llei de l'habitatge han obert una nova etapa en les relacions dels partits progressistes. Després de la bona sintonia exhibida la setmana passada al Parlament, ERC i Comuns han aixecat el veto per començar a negociar el suplement de crèdit. Es tracta d'un tràmit vital per a les inversions previstes pel Govern de Salvador Illa.

El President respira més tranquil després de setmanes de molta tensió. Una tensió que va culminar amb la reprovació de la consellera de Territori Sílvia Paneque pel caos de Rodalies. I que ara comença a relaxar-se després de l'acord progressista de l'habitatge.

Comuns i ERC baixen el llistó

Els Comuns van advertir que el decret llei de l'habitatge era crucial i fins i tot van amenaçar amb fer descarrilar la legislatura si no tirava endavant. L'acord de la setmana passada estreny els llaços entre el PSC i els ecosocialistes. Aquests entenen que ja es donen les condicions per començar a negociar el suplement de crèdit.

També ERC ha estès la mà al Govern per començar a negociar les condicions del suplement de crèdit. Els republicans han rebut aquest dimarts una altra gran notícia amb la dimissió del delegat de la Generalitat a Perpinyà. El nomenament del nou delegat ajudarà a destensar les relacions amb ERC, que havia posat molt d'èmfasi en aquesta polèmica.

ERC i Comuns han fixat les seves posicions de partida en la negociació per a l'ampliació del crèdit. Els Comuns posen l'accent en les polítiques d'habitatge, mentre que Esquerra se centra en les ajudes a les empreses per mitigar els efectes dels aranzels.

ERC necessita negociar

ERC s'ha revelat com el soci més imprevisible del Govern. Van ser precisament els republicans qui van tancar la porta als pressupostos, obligant l'executiu a haver de negociar una ampliació de crèdit per assegurar les inversions.

Els enfrontaments per la polèmica de Perpinyà i el caos a Rodalies havien allunyat Govern i ERC. Però Esquerra necessita ara entrar en la negociació per assegurar l'estabilitat del govern si vol seguir rebent concessions. En plena crisi de credibilitat, els republicans necessiten ser influents en el Govern i el pas fet ara és una clara mostra.

ERC ha demanat destinar 300 milions a reforçar les delegacions catalanes a l'exterior i per a ajudes directes a empreses exportadores. Junts està aconseguint importants concessions a Madrid, i els republicans temen quedar-se enrere. Les negociacions del crèdit obren una nova oportunitat per guanyar influència en l'executiu català.

Arrossegar el PSC a l'esquerra

Els Comuns són un soci més fiable per al govern socialista, però últimament havien intentat marcar distàncies. Ara veuen la guerra comercial com una justificació per donar el seu braç a tòrcer. A més, consideren imprescindible estabilitzar un govern que la setmana passada va ampliar el seu front progressista a la CUP.

A més, igual que ERC també fan els seus càlculs i creuen poder treure profit de la negociació. Els Comuns demanen una inversió de 850 milions per crear habitatge públic, frenar els desnonaments i sancionar els grans tenidors.

Això no només els permetrà seguir explotant el tema estrella de la seva legislatura, l'habitatge. També permetrà reforçar el front progressista al Parlament, que els Comuns plantegen com un dic de contenció de l'extrema dreta. En aquest sentit, tant ERC com Comuns volen treure pit d'haver arrossegat el PSC cap a l'esquerra.