Allau de crítiques a ERC per la seva última publicació sobre els regals de Reis

Milers de nens rebran aquesta nit a Ses Majestats els Reis Mags, en la vetllada més màgica de l'any. Ni tan sols aquesta nit d'innocència per als nens queda exempta de la ideologia i la política. ERC, que sembla viure abonada a la polèmica amb les celebracions nadalenques, ha estat novament objecte de crítiques per un tweet.

La formació republicana ha desitjat uns regals de reis "sense sexisme ni prejudicis". La qual cosa, com era d'esperar, ha suscitat una allau de comentaris crítics.

Molts comentaris demanen a ERC que s'abstingui de fer aquests comentaris i respecti almenys aquesta celebració per als nens. Encara que altres missatges més crítics recorden la incongruència dels republicans. Per exemple, la recent designació de l'exconseller Lluís Salvadó, que va fer broma sobre contractar les dones "amb les mamelles més grans".

És això un exemple del no-sexisme que predica ERC la Nit de Reis? "Amb les mamelles no teniu cap problema", critica un usuari. "Deixeu d'alliçonar la gent, que no sou ningú per fer-ho, ni molt menys un exemple", diu un altre.

A més, els demanen que deixin de donar la "turra woke", i els recorden que el seu regal de reis ha estat "vendre Catalunya".

ERC i la seva aversió a les tradicions nadalenques

També els recorden als republicans que "no cal penjar cartells ni ninots", ni posar multes a l'oposició. Això últim en referència a la sanció a Sílvia Orriols per dir que l'islam és incompatible amb l'islam. De fet, critiquen la hipocresia d'ERC per demanar regals no sexistes mentre defensen el vel islàmic (símbol de l'opressió sobre la dona).

Però sobretot el que demanen a ERC és que respectin les tradicions nadalenques i deixin d'imposar a la gent el que ha de fer. Plou sobre mullat, perquè han demostrat sobradament la seva aversió a les tradicions nadalenques. Especialment aquelles que tenen una connotació cristiana, o fins i tot "monàrquica" com els reis mags.

El partit d'Oriol Junqueras ja va ser molt criticat el 2023, quan en lloc de les Nadales va felicitar el "solstici d'hivern". Setmanes després sí que va felicitar el ramadà als musulmans de Catalunya, sense reserves ni dreceres.