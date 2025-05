ERC diu que parlar de l'escàndol de la DGAIA és 'alimentar l'extrema dreta'

Primer, ERC va fer tot el possible per tapar l’escàndol de les irregularitats que va cometre la DGAIA quan ells eren al Govern de la Generalitat. De fet, gairebé ho aconsegueixen gràcies a la complicitat de la majoria de mitjans subvencionats i partits com el PSC, Junts o els Comuns.

Però com que ja comencem a assumir que, malgrat tenir la premsa subvencionada al seu favor, no estan podent amagar aquest escàndol, ara decideixen passar a l’atac. I com ho han fet? Utilitzant el comodí de l’extrema dreta.

Segons Najat Driouech, la diputada musulmana que llueix un vel islàmic al Parlament, parlar de l’escàndol de la DGAIA és alimentar l’extrema dreta. Sí, com ho sentiu.

Ara resulta que assenyalar, recordar i criticar que adjudicaven contractes de forma il·legal, que van prorrogar contractes automàticament sense ni tan sols firma-los, que tot això ens va costar desenes i desenes de milions d’euros públics, que dirigents del tercer sector passaven a treballar a la DGAIA i després tornaven al tercer sector mentre movien amb milions d’euros públics d’una banda a una altra, que aquestes fundacions cobraven per acollir joves que realment no estaven acollint, que hi havia joves cobrant ajudes sense complir els requisits i un llarg etc. Assenyalar tot això, segons ERC, és alimentar el relat de l’extrema dreta.