El drama de la seguretat a Mataró: una ocupació cada 5 dies i un intent diari
La policia ha avortat 350 ocupacions durant l’últim any
El passat mes d’abril Mataró va ser l’epicentre de la crisi d’ocupacions que ha disparat la inseguretat a Catalunya. Una ocupació frustrada per la policia va desencadenar una explosió d’ira de la comunitat migrant i l’esquerra radical, al barri de Cerdanyola. La violència desfermada va posar de manifest l’avançat procés de degradació de la ciutat.
Mataró, ciutat de 130.000 habitants a la província de Barcelona, és un dels punts calents de l’ocupació a Catalunya. En aquesta localitat es produeixen un 70% més d’entrades il·legals que la mitjana catalana. Això va portar a la creació d’una oficina antiocupació per part de l’ajuntament.
78 ocupacions en un any
En el seu primer any de funcionament, l’Oficina d’Atenció i Intervenció en Ocupacions de Mataró ha intervingut en 78 casos conflictius. És a dir, una ocupació cada cinc dies.
La mediació ha aconseguit resoldre un 40% d’aquests casos. La qual cosa no vol dir que hagin aconseguit fer fora els okupes, ja que això només es pot resoldre amb processos judicials que solen allargar-se en el temps.
Segons les dades, els processos judicials perquè un propietari pugui fer fora els okupes de la seva propietat duren uns dos anys de mitjana. L’oficina antiocupació té la missió de gestionar la mediació mentre no s’executen les sentències. El mateix ajuntament de Mataró reconeix que la seva activitat està limitada per la tasca judicial.
Això reobre el debat sobre la laxitud de les lleis, que desprotegeixen els propietaris i emparen els delinqüents. Partits com PP i Junts han impulsat reformes legislatives al Congrés dels Diputats. Però el problema continua lluny de solucionar-se.
Un intent diari
La dada, una ocupació cada cinc dies, demostra també que aquest és un problema real més enllà del negacionisme d’alguns. L’esquerra assegura que les ocupacions a Catalunya són testimonials. Acusen la dreta d’utilitzar-ho per a fins electoralistes i suggereixen també un interès per part del lobby de les empreses d’alarmes.
A Mataró no només és una realitat, sinó també una situació greu que afecta la seguretat i la convivència dels veïns. L’oficina antiocupació ha servit per assessorar els afectats i oferir-los vies alternatives. Però no ha solucionat el problema de fons, que és el de la impunitat dels okupes afavorida per les lleis.
La gravetat de la situació es fa més evident si ens fixem en els intents d’ocupació. La Policia Local i els Mossos d’Esquadra han avortat 350 intents d’ocupació aquest darrer any. Això suposa un intent d’ocupació al dia.
Les autoritats ho presenten com una dada positiva, que significa que s’està actuant contra el problema. De fet, els comandaments policials també asseguren que la situació està millorant respecte als darrers anys. Caldrà seguir atents per comprovar si, una vegada més, la dura realitat quotidiana dels veïns contradiu el relat oficial.
Més notícies: