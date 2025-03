Nova manipulació de la premsa subvencionada contra Aliança Catalana i Sílvia Orriols

Avui parlem d'un nou cas de manipulació informativa per part de la premsa subvencionada. Un cas que demostra, una vegada més, com els mitjans catalans no volen fiscalitzar el poder. Simplement protegeixen el sistema amb narratives interessades i ataquen aquells que posen en perill els seus privilegis.

Com pot ser que una irregularitat de 300 euros sigui portada i una de 315.000 euros sigui silenciada? Avui us porto al canal l'última manipulació de mitjans com el Diari ARA, RAC1, Nació Digital o Vilaweb. Mitjans que, sense els diners públics que reben en subvencions per part de la Generalitat, haurien de tancar o acomiadar gran part de les seves plantilles. Segurament això és el que explica que hagin passat de ser periodistes a ser activistes del sistema.