Nova enquesta a Catalunya: Problemes per a Salvador Illa i Puigdemont s'enfonsa

Una nova enquesta electoral confirma el bloqueig polític a Catalunya 300 dies després de la investidura de Salvador Illa. El PSC no només tornaria a guanyar les eleccions, sinó que ampliaria el seu avantatge respecte a Junts. Però l'enfonsament dels seus socis, ERC i Comuns, faria impossible reeditar el seu govern en minoria.

L'enquesta de NC Report per a La Razón reafirma la tendència observada en els últims sondejos. El PSC consolida un espai de centre que, tanmateix, continua sent insuficient per garantir la governabilitat i l'estabilitat. L'esquerra woke i el processisme s'enfonsen, mentre PP, Vox i Aliança Catalana segueixen creixent.

Aquests resultats deixarien només dues alternatives: la sociovergència o la repetició electoral. Són, en tot cas, un avís a Salvador Illa i la seva arriscada estratègia de deixar-se arrossegar per formacions en declivi com ERC, Comuns i CUP.

La CUP tindria la clau de la governabilitat

Segons aquest nou sondeig, el PSC ampliaria el seu avantatge de 42 a 44 diputats, mentre que Junts baixaria de 35 a 31. Tot i que els socialistes segueixen creixent, les matemàtiques ja no li donarien per continuar governant en minoria. ERC perdria dos escons (18) i els Comuns un (5), així que el tripartit sumaria 67 (a un de la majoria absoluta).

Això obriria un escenari inesperat en què la CUP, amb tres diputats, tindria la clau de la governabilitat. Però per això haurien d'investir Salvador Illa, de qui han dit que representa el PSC més dretà i espanyolista de la història. Si la CUP rebutgés fer president Illa, llavors només hi hauria un dilema: sociovergència o repetició electoral.

El PP aconseguiria un diputat més (16), i Vox també guanyaria un escó i es quedaria amb 12. Aliança Catalana guanyaria quatre diputats i pujaria fins als sis. Un creixement sòlid, però més moderat del que assenyalaven els últims sondejos, que li donaven fins a 10.

El bloc constitucionalista ampliaria el seu avantatge amb els 72 diputats de PSC, PP i Vox. Tot i que és una aliança contra natura i, per tant, inviable. El processisme (Junts, ERC, CUP) sumaria 52 diputats, i ni sumant els cinc dels Comuns s'acosten a la majoria absoluta.

Junts i Aliança Catalana

Junts i Aliança Catalana estan lliurant la lluita més descarnada dels últims anys a l'escenari polític català. Les enquestes continuen mostrant una tendència a l'alça de l''orriolisme' i un declivi imparable dels de Puigdemont.

El president de Junts considera que les enquestes estan manipulades per qui el volen perjudicar. Però, al mateix temps, està adaptant la seva estratègia a la competència amb Aliança Catalana. La qual cosa indica que sí que es creu les enquestes, i que la tendència electoral a Catalunya està sembrant el pànic a Waterloo.

Això explica el gir de Junts en qüestions com la immigració i el vel islàmic, però sempre a remolc d'Orriols. A més, l'alcaldessa de Ripoll està aprofitant el seu escó al Parlament per consolidar-se com a nova líder de l'independentisme. Mentre que l'estrella de Puigdemont s'apaga a marxes forçades.