Nou ridícul de TV3: les xarxes esclaten per una flagrant falta d'ortografia

TV3 no aixeca el cap. Després del ridícul històric de la mort de Macià i les crítiques per la seva deriva ideològica, la cadena pública catalana ha tornat a quedar retratada. Els serveis informatius, en el punt de mira una vegada més, han donat una notícia amb una flagrant falta d'ortografia.

Entre la vergonya i la indignació, així és com es podria resumir el sentiment de milers de catalans davant la seva televisió pública. Una televisió que els costa 377 milions, de llarg la més cara de tot l'Estat.

L'increment del cost públic és proporcional al descens de la qualitat del servei i el sectarisme ideològic.

El nou error ha desfermat nombroses mostres d'indignació i reobre el debat sobre el tancament de la cadena. Els catalans comencen a preguntar-se seriosament quantes coses es podrien fer amb 377 milions d'euros. En lloc de continuar finançant un mitjà de baixa qualitat i que representa només una absoluta minoria dels catalans.

L'error flagrant que ha indignat els catalans

Els serveis informatius 324 han informat del descens de l'ús del català en els màsters de les universitats. Paradoxalment, són ells qui han comès un greu error ortogràfic utilitzant el català. En un tweet promocionant la notícia han escrit malament el nom de la Universitat Abat Oliba.

En català s'escriu Oliba amb "B", però ells han escrit Oliva amb "V". Davant l'allau de crítiques han esborrat el tweet, però ja era massa tard. Les xarxes s'han cebat amb l'error, i molts han tornat a demanar una vegada més el tancament de la cadena.

La televisió pública catalana va arribar a ser un símbol de la identitat catalana, però en els últims anys pateix un desprestigi irreversible. Per a molts no hi ha res a fer, més que tancar la cadena i dedicar els recursos a coses més importants. A la deriva ideològica woke s'afegeix últimament el malestar per errors de gruix com aquest.

Baixa qualitat i manca de pluralisme

El passat 25 de desembre, els serveis informatius van cometre un error imperdonable pel qual ningú va sortir a demanar perdó. Van confondre Francesc Macià amb Lluís Companys. Van assegurar que Macià havia mort afusellat quan en realitat va morir al llit d'apendicitis.

L'error ortogràfic de l'"Abad Oliva" alerta de la pèrdua de qualitat d'un mitjà públic que cada vegada és més car. Però no és l'únic que enfada els catalans. A això cal afegir el sectarisme ideològic i la manca de pluralisme polític que fa anys que impera en els mitjans públics catalans.

Els informatius de la cadena, i fins i tot els espais d'entreteniment, bombardegen constantment amb idees que representen la ideologia d'una minoria. Partits com Vox i Aliança Catalana tenen nul·la o gairebé nul·la presència, malgrat tenir representació al Parlament. La qual cosa contravé de manera flagrant el deure de pluralitat dels mitjans públics.

Davant tot això, creixen les crítiques i el clam pel tancament de la cadena.