El nou canal de TV pactat entre el PSOE i Junts fitxa Toni Soler, Basté i Sanchis

Jordi Basté, Toni Soler i Vicent Sanchis seran les noves cares del canal que posarà en marxa TVE a Catalunya. Es tracta d'una desconnexió catalana de La 2 que van pactar Junts i el PSOE a canvi del suport dels independentistes al Govern de Pedro Sánchez. El canal no només emetrà continguts exclusivament en català. Per l'elecció de l'elenc sembla evident que el canal tindrà també un clar biaix ideològic.

RTVE ultima els preparatius per llançar un canal específic per a Catalunya. L'objectiu del projecte, que ja té pressupost i calendari, és reforçar la programació local i en llengua catalana. La data clau per a l'inici és l'11 de setembre vinent, coincidint amb la Diada.

La nova senyal s'alimentarà de produccions pròpies i de col·laboracions externes. Moltes d'aquestes últimes procedeixen d'empreses amb vincles coneguts amb l'independentisme.

Premi gros per als gurús mediàtics del Procés

Entre les primeres produccions destacades hi ha un programa d'entrevistes en horari de màxima audiència. Estarà conduït per Jordi Basté, una de les veus més reconegudes de l'emissora RAC1. Basté és conegut per la seva proximitat ideològica al nacionalisme català i ha expressat en diverses ocasions la seva visió crítica envers Madrid.

Una altra incorporació serà la de Vicent Sanchis. Exdirector de TV3 i figura destacada de l'entorn sobiranista, Sanchis dirigirà un documental sobre el franquisme. També ha estat al capdavant de mitjans com el diari Avui i la revista El Temps.

Minoria Absoluta, una de les productores més reconegudes de Catalunya, també tindrà un paper destacat. L'empresa de Toni Soler produirà un espai titulat 'L’any que vas néixer', amb una inversió de gairebé 500.000 euros per part de RTVE. Soler és conegut pel seu programa Polònia i pel seu activisme independentista.

11 milions de pressupost

La programació comptarà, a més, amb les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez (conegudes com a 'Mamarazzis'). Tindran el seu propi espai produït per Kokoro Contents, empresa barcelonina que ja treballa amb RTVE. La radiotelevisió espanyola també manté negociacions amb Bob Pop i Candela Peña per dirigir un nou espai sense títol confirmat.

L'estratègia forma part d'un compromís polític. Junts per Catalunya va exigir la creació d'aquest canal com a part de l'acord amb el PSOE per aprovar la reforma de la Llei de RTVE. Entre les seves condicions hi havia que el 20% del pressupost de RTVE es destinés a Catalunya.

La programació, que ja ha estat aprovada per la direcció liderada per Oriol Nolis, buscarà que el 60% dels continguts siguin propis i en català per al juny de 2026. El 2027, l'objectiu és que el 100% de l'emissió es faci en català.

El canal comptarà amb un pressupost d'11 milions d'euros. A la graella es mantindran només tres espais de l'emissió nacional: Saber y ganar, Cifras y letras i Malas lenguas, de Jesús Cintora. Gemma Nierga i Danae Boronat seguiran també a la programació. A més, es reforçarà la franja matinal amb infoentreteniment i continguts esportius.

Amb aquesta decisió, RTVE busca consolidar una oferta pròpia que respongui a les demandes de l'electorat català, alhora que amplia la seva aposta per la producció local.