Gabriel Rufián: 'Al Govern no se'l pot tombar amb el que hi ha damunt la taula'

Gabriel Rufián no ha decebut i ha mostrat el seu suport incondicional disfressat d'exigència al Govern de Pedro Sánchez. El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats ha dedicat la major part de la seva intervenció a disparar contra el PP i Vox. Per acabar dient que “a un govern no se'l pot tombar amb el que tenim sobre la taula”.

El president del Govern ha comparegut avui per donar explicacions sobre el cas Santos Cerdán i presentar un pla nacional contra la corrupció. La seva intenció era assegurar-se el suport dels seus socis en un moment delicat de la legislatura. Els seus socis preferents, tant ERC com Junts, no han fallat.

Rufián, preocupat per la dreta i l'extrema dreta

Malgrat els escàndols de corrupció que assetgen el PSOE i l'entorn del president, Rufián ha carregat contra PP i Vox. Només ha dedicat uns segons a aclarir la seva posició sobre el Govern: “Si la cosa es queda aquí, en tres llestos que es van repartir quatre mossegades, vostè s'ha de quedar”, ha dit adreçant-se a Pedro Sánchez. “Perquè a un govern no se'l pot tombar amb el que tenim sobre la taula”.

A continuació ha afegit que “si això escala, si ens obliga a escollir entre els corruptes professionals[assenyalant el PP]i els corruptes cutres[assenyalant el PSOE], nosaltres l'obligarem que la gent decideixi”.

El que preocupa a Rufián, i així ho ha verbalitzat, és que “arribarà un punt en què vostè ja no freni la dreta i l'extrema dreta”. Li preocupa "que la seva permanència suposi que quan entri la dreta i l'extrema dreta ho facin per sempre".

Junts també mostra el seu suport a Sánchez

Tampoc ha sorprès Míriam Nogueras, que ha repetit el mantra de Junts que el seu bloc no és l'esquerra ni la dreta sinó Catalunya. Ha vingut a dir que el problema no és la corrupció sinó el dèficit fiscal i el maltractament cap a Catalunya. Tot per acabar dient el mateix que Rufián: que donaran suport a Sánchez fins al final.

La seva intervenció ha anat també en la clau interna del seu enfrontament amb ERC. “Alguns aquí ens volen fer creure que cal frenar la dreta”, ha dit en relació a Gabriel Rufián. “Però la realitat és que els únics que han pactat amb la dreta són el PSOE i els seus socis[assenyalant Rufián]no s'han escandalitzat”.

Com Rufián, Nogueras ha volgut també disfressar el seu suport incondicional de vigilància i exigència. "Està vostè en pròrroga", ha avisat a Sánchez, "i la pròrroga no dura tota la legislatura".