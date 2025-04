'No al apagón': el col·lectiu que va avisar el 2023 que passaria el d'aquest dilluns a Espanya

24 hores després del gran apagada que va deixar Espanya a les fosques i submergida en el caos, el país comença a poc a poc a recuperar la normalitat. Amb el 99% del subministrament garantit, és el moment de començar a buscar explicacions. Els experts diuen que és aviat per identificar l'origen del col·lapse, i el Govern s'agafa a un incident fortuït i imprevisible per sacsejar-se la responsabilitat.

Amb el pas de les hores va guanyant pes la teoria de la negligència i desmenteix la tesi que no es podia preveure. La plataforma ‘No al apagón’ va advertir al setembre de 2023 que podia passar el que va passar aquest dilluns. La qual cosa deixa en evidència al Govern de Pedro Sánchez.

Aquesta plataforma per a la defensa dels consumidors elèctrics va advertir fa un any i mig del problema que hi havia a Espanya. “O el Govern comença a permetre i accelerar les inversions a la xarxa elèctrica espanyola, o aquesta no serà capaç de donar resposta a l'augment previst de la demanda”, van assenyalar.

La plataforma es va oposar als plans del Govern socialista per intervenir el mercat elèctric europeu, advertint de les seves conseqüències. El Govern va intentar una reforma per passar d'un mercat marginalista, regit per l'oferta i la demanda, a un mercat intervingut, regit pels preus fixats pel Govern.

“Aquesta reforma farà que els generadors d'energia deixin de competir entre ells, en tenir una retribució fixa, i que ningú no inverteixi per cobrir els pics de demanda”, van advertir. La conseqüència, van dir, “seran els talls de subministrament i les apagades”.

L'arrel del problema

‘No al apagón’ va advertir que “el sistema intervingut no garanteix el subministrament” i que “el canvi de sistema suposarà apagades”. Aquesta plataforma va vaticinar el que ara ha passat amb una sorprenent precisió. Van preveure que “es farà malbé el menjar del frigorífic” i “caminarem amb por per carrers foscos”.

Van assenyalar que “intervenir els preus és una mesura que recorda altres èpoques i altres països” i que “acaba amb fugida d'empreses i desabastiment”. A més, apuntaven a alguna cosa interessant:

“En l'actual sistema l'energia que primer es ven és la que produeixen les renovables. Espanya pot liderar el mercat i convertir-se en el primer exportador d'energia de la UE gràcies a l'eòlica i la fotovoltaica. Altrament, amb el sistema intervingut França serà líder exportant energia de les seves més de 50 nuclears”.

És cridaner que quan van aparèixer aquest tipus d'advertències, l'esquerra va acusar a la "ultradreta" i les "fake news" d'infondre por. El Govern i Red Eléctrica van assegurar rotundament que no hi hauria cap apagada.