Una noia relata que 'em va violar un militant de la CUP' i que el partit ho va encobrir

L'agressió a militants d'Aliança Catalana aquest passat cap de setmana ha desfermat les ires contra la CUP i el seu entorn. A les xarxes socials justifiquen que l'home hospitalitzat s'ho mereixia per anar escampant missatges d'odi. La qual cosa, segons alguns, els posa al mateix nivell dels qui diuen que "la van violar perquè anava amb minifaldilla".

Això ha generat moltes reaccions a les xarxes socials, i ha donat peu al xocant testimoni d'una noia. Assegura haver estat víctima d'una violació per part d'un militant de la CUP, i acusa l'organització d'encobrir-lo.

Ho ha fet a través d'un comunicat amb la intenció de desemmascarar el que segons ella és un fals feminisme. Afirma també que feia molt de temps que volia explicar-ho, i que ha estat ara quan ha decidit fer-ho. Per ara es tracta d'un testimoni escrit, encara que assegura tenir proves de tota mena per corroborar la seva història.

L'acusació

Aquesta noia revela que un militant de la CUP la "va violar" i li va donar "una pallissa". Segons diu, la CUP acusa la noia de mentir "malgrat l'actuació policial, els informes mèdics de lesions, i els centenars de whatsapps on m'amenaçava". En aquests missatges, sempre segons la seva versió, reconeixia els maltractaments i l'amenaçava amb matar-la si el deixava.

A continuació diu que el militant va ser expulsat de l'organització, "però desconec si l'han readmès".

És més, assegura que un altre militant de la CUP va ser testimoni de l'agressió i que en lloc d'ajudar-la "va fugir de l'escena". Pel que sembla, durant el judici va incórrer en fals testimoni en mentir en coses com la seva ubicació el dia dels fets.

La denunciant alerta que actualment "la seva dona i la seva filla són víctimes de maltractaments".

Complicitat i protecció

Aquesta noia denuncia pressions perquè desistís de denunciar-lo, com un "mosso afí a la CUP" que va justificar les agressions pel seu alcoholisme. També complicitat per part d'una periodista de TV3 que "el va endollar en un parell de programes per vendre els seus productes". Lamenta que mai tingués en compte les seves "seqüeles", i que "la meva vida mai va tenir valor per a ella".

També denuncia que "cert fotoperiodista afí a la CUP" li enviava fotos sexuals sense el seu permís. "Em volia d'amant, i quan em vaig negar va començar a amargar-me l'existència". Segons explica, "es va fer una foto amb el militant que em va violar i maltractar".

Adverteix que hi ha més casos d'assetjament i abusos dins de la CUP, i que han estat tapats per la direcció. Diu que moltes dones han hagut d'abandonar "en silenci" l'organització.

"La CUP és el lloc perfecte per a aquells que precisament són violents amb les dones i es volen camuflar", denuncia. Els acusa de "feministes de cara a la galeria que agredeixen dones i encobreixen agressors aprofitant la seva posició de poder". Critica el protocol de la CUP, que segons ella és "feble" perquè "homes militants es protegeixen entre ells".